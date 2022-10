La crisi de preus retarda els pagaments a la petita empresa fins als 84 dies

La crisi de preus comença a generar tensió a la tresoreria de moltes empreses, especialment les més petites. Els costos pugen, el preu dels diners s’encareix (i anirà a més) i els pagadors busquen fer del temps or. Concretament el temps dels cobradors. I és que les companyies amb activitat a Espanya estan endarrerint els terminis de pagament, invertint una tendència descendent en la qual durant els darrers anys aquests s’havien anat reduint. Així ho constata un informe publicat per la patronal Cepime, que analitza els comptes de la petita i mitjana empresa durant el primer semestre de l’any i constata que, si bé els temps de cobrament s’estan retardant, de moment no hi ha risc generalitzat d’impagaments.

Les tensions de tresoreria no pesen igual sobre l’esquena d’una gran corporació que sobre la d’una petita, i a Espanya, país de pimes, l’augment dels terminis de pagament suposa un problema per a més d’una companyia. Aquests es troben actualment en el cas de les petites empreses (entre 10 i 49 treballadors) en 84,7 dies entre que aquestes firmes emeten la factura i el receptor del producte o servei l’abona. Aquest termini ha augmentat un 7,3% el darrer any. En el cas de les mitjanes empreses (entre 50 i 249 treballadors), aquests terminis s’han mantingut més estables i amb prou feines han registrat un increment del 0,5%, fins a 84,8 dies.

La morositat, a diferència del que va succeir en la crisi del 2008, no és un problema. De moment. Segons les dades de Cepime, el 88,6% de les factures de les pimes van ser pagades en el temps pactat o amb un retard de menys de 30 dies. Altres indicadors de baules més febles de la cadena de pagaments com són els autònoms, comencen a revelar símptomes negatius. Segons l’últim baròmetre d’ATA -lligada a Cepime a través de la gran patronal CEOE-, el 41,6% de treballadors per compte propi afirmen patir algun tipus de morositat, un percentatge que ha augmentat gairebé 10 punts l’últim any.

Les dades de Cepime no revelen esquerdes, de moment, en la cadena de pagaments. Tot i això, les creixents ràtios d’endeutament, en un context en què els bancs centrals estan encarint els diners a base d’apujar els tipus, poden desgastar aquest percentatge de puntualitat. «Cal no oblidar que, a un nivell de deute encara alt i, a més, creixent, se sumarà una càrrega addicional als comptes empresarials per l’increment dels tipus d’interès», recorden des de la patronal.

La ràtio d’endeutament encadena quatre trimestres consecutius a l’alça i el juliol va tancar al 100%. És a dir, les pimes actualment tenen tant deute com patrimoni, encara que entre les petites el deute està creixent el doble que entre les mitjanes. És el nivell més elevat des del 2018 i resulta 12,7 punts percentuals més gran que un any abans.