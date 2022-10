Fins fa poc, a Espanya, <strong>Giorgia Meloni</strong>(Roma, 45 anys), la presidenta del partit <strong>d’extrema dreta populista </strong>Germans d’Itàlia, era pràcticament una desconeguda; i, en canvi, el seu nom és avui impossible d’ignorar. Això val no només per a Itàlia, sinó per a tots els països europeus. Perquè la cúspide de la carrera de Meloni coincideix amb un escenari que posa els cabells de punta a les capitals dels principals països occidentals i democràtics: la possibilitat, molt concreta segons les enquestes, que aquesta política, nascuda a l'abric de les reminiscències del postfeixisme, guanyi les eleccions el 25 de setembre a Itàlia, un país fundador de la Unió Europea (UE).

Una realitat com aquesta resulta sorprenent tenint en compte ja no només el motllo ideològic radical de Meloni, sinó el vertiginós ascens de Germans d’Itàlia. Un partit fundat el 2012 que, en les eleccions europees del 2014, va assolir un decebedor 3,67% dels vots i que, en les generals italianes de fa 4 anys, va obtenir amb prou feines el 4,35%; és a dir, al voltant de 20 punts menys que la intenció de vot assenyalada per diverses empreses de sondejos.

Creixement rècord

Hi ha un fet que els analistes solen repetir per donar una resposta a com Meloni ha arribat fins aquí: que en dues ocasions renunciés, en moments difícils per a Itàlia, a integrar Executius que li havien obert la porta. Va passar quan el 2018 el populista Moviment 5 Estrelles (M5E) es va aliar amb la també dretana Lliga de Matteo Salvini. I va passar de nou amb el nomenament el 2021 com a primer ministre de l’exbanquer Mario Draghi, que havia demanat un Govern d’unitat nacional. Les turbulències ocasionades per les catàstrofes d’aquests anys –primer la pandèmia i després la guerra a Ucraïna–, i l’impacte en la població, han coincidit amb el creixement rècord de Germans d’Itàlia.

Malgrat tot, aquest accelerat èxit no ha sigut fruit de la improvisació; Meloni, des de fa temps no és una principiant de la política. Per contra, els seus orígens polítics i el seu vincle amb la dreta postfeixista, tenen arrels profundes, que remeten a la seva pròpia situació familiar. Una història que comença en una família humil, amb un avi sicilià que emigra a Roma per garantir-se un lloc de funcionari públic i una mare soltera abandonada per un pare de la Roma rica que preferia navegar pel món que passar temps amb les seves filles. Un greuge que va perjudicar la relació amb el seu progenitor des dels 11 anys, després d’una discussió a l’illa de La Gomera (Canàries), on Meloni havia viatjat en més d’una ocasió fins aquell moment i on va aprendre a parlar espanyol.

És en aquest context que Meloni va arribar a afiliar-se, amb tot just 15 anys i durant els tempestuosos anys dels escàndols de corrupció, al moviment juvenil del postfeixista Moviment Social Italià (MSI) de Garbatella, llavors un dels barris més pobres i d’esquerres de Roma. «No vaig pensar que trucant a la porta blindada del Front de la Joventut trobaria la meva segona família. Una família sens dubte més nombrosa que la meva d’origen», explica Meloni en la seva gruixuda autobiografia.

En efecte, com ella mateixa afirma, els últims anys de la secundària són també la seva primera escola política. Són anys difícils a Roma; els vells sistemes del segle XX s’estan enfonsant, i Meloni no té por de portar la contrària i defensar una dreta dura, amb un bagatge ideològic conservador i catòlic (admira Joan Pau II i Benet XVI), nacionalista i centralista. I ho fa fins i tot en els cercles més hostils a la seva manera de veure el món, una cosa que crida l’atenció. «La fèiem fora de les reunions estudiantils, però ella hi tornava una vegada i una altra», confessa un antic militant d’esquerra.

Carrera política

Així arriben els primers resultats. Amb només 21 anys, aconsegueix obtenir un escó com a consellera a la diputació de Roma, representant Aliança Nacional (AN), el partit llavors hereu directe de l’MSI, i forja també una sòlida amistat amb Francesco Lollobrigida, net de la famosa actriu Gina, marit de la germana de Meloni, Arianna, i considerat avui un dels ‘coronels’ de Germans d’Itàlia. L’ascens de la política comença llavors a ser imparable. El 2006 té només 29 anys, però tot i així Gianfranco Fini, llavors líder d’AN, li demana que sigui vicepresidenta del Congrés. Dos anys després, amb una exposició mediàtica ja força elevada, l’escullen ministra de Joventut, un càrrec que ocupa del 2008 al 2011.

És un altre moment transcendental de la seva trajectòria. Després de l’abrupta caiguda del Govern de Silvio Berlusconi, juntament amb un grup dissident del Poble de les Llibertats (partit fundat el 2007 de la fusió de Forza Italia i AN), Meloni critica que Berlusconi doni el seu suport al Govern del tecnòcrata Mario Monti, i crea Germans d’Itàlia. El crit al cel ja llavors va al cor de la UE, a la qual responsabilitza de la crisi, mentre neix el vincle amb Santiago Abascal, el líder de Vox, i el llavors guru de Donald Trump, Stephen Bannon. Amb la UE, «estic enfadada [...] per aquells que la van convertir en un parc de diversió de tecnòcrates i banquers», dirà després. Per això també la por que provoca.

Trencar amb la UE

Ningú té certeses sobre el camí que emprendrà Itàlia després del 25 de setembre, dia dels comicis al país. Durant la campanya electoral, la ultradretana sovint ha repetit que no vol trencar amb la Unió Europea ni sortir de l’euro. També ha insistit, però, que la seva intenció és defensar la primacia de l’interès nacional italià, i ha fet propostes que suposen potencials conflictes futurs amb altres països del club europeu i amb Brussel·les. «¿Li preocupa a Europa que Meloni sigui en el Govern? «S’ha acabat la diversió, defensarem Itàlia», ha dit en múltiples ocasions.

Un altre assumpte és el projecte de transformar la República italiana en un sistema presidencialista, cosa que l’esquerra tem ja que considera que podria portar el país a una deriva autoritària. De la mateixa manera, també han suscitat preocupació les seves postures sobre la família i l’avortament, que Meloni diu que no vol abolir tot i que, a les regions italianes on governa el seu partit (les Marques, per exemple), associacions que defensen que les dones puguin interrompre els embarassos denuncien grans obstacles per exercir aquest dret. No en va un dels lemes que (des de sempre) la política romana reitera orgullosament és «Déu, pàtria, família».