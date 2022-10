El pols entre Lula i Bolsonaro anticipa una segona volta al Brasil

Els brasilers esperaven enmig d’una tensió extrema el resultat de la primera volta presidencial a l’hora de tancar aquesta edició. Al començament de l’escrutini no es podien ratificar les prediccions de les enquestes que li havien assignat a Luiz Inacio Lula da Silva una victòria inapel·lable davant de l’ultradretà Jair Bolsonaro. Els especialistes coincidien a assenyalar que la pregunta sobre una possible segona volta, el 30 d’octubre, només es respondria després que es completés el recompte a les zones més densament poblades del sud-est d’un país on més de 150 milions de persones van estar en condicions de votar: Sao Paulo, Rio de Janeiro i Minas Gerais, especialment. Els dos candidats confiaven que el resultat estaria a l’alçada de les expectatives.

Lula va votar en una escola de San Bernardo do Campo i, mentre ho feia, va parlar com el guanyador de la contesa: «el bolsonarista més fanàtic haurà d’encaixar amb la majoria de la societat», va dir sobre el sector més actiu de la ultradreta, que representa un 15% de la societat. Consultat pels periodistes sobre la manera de coexistència amb una força que ha estès un mantell de sospita sobre el procés electoral, l’exsindicalista va confiar que «serà fàcil restaurar la democràcia i la pau en aquest país».

Va admetre que «hi haurà alguns fanàtics que mai no es voldran adaptar». Va considerar no obstant que la majoria dels brasilers volen «pau, tranquil·litat, harmonia, treballar, produir i viure bé». El líder del Partit dels Treballadors (PT) va repetir haver estat «víctima d’una mentida» que va provocar el seu empresonament durant 585 dies. «Quatre anys després sóc aquí votant amb el reconeixement de la meva total llibertat», va afegir.

Com era d’esperar, i al millor estil del seu model polític, Donald Trump, el suport del qual va rebre des de les xarxes socials, Bolsonaro va repetir la seva estratègia dels dos darrers anys: el capità retirat desconfia del sistema electoral que li va permetre arribar primer al Congrés i, el 2018, al Govern. «Amb unes eleccions netes, no hi ha cap problema, que guanyi el millor», va dir abans de presentar-se en una escola de la zona oest de Rio de Janeiro per emetre el seu sufragi. «L’expectativa és de victòria. Vaig ser ben rebut en pràcticament tots els estats», va afegir.

Bolsonaro va assegurar que a Joinville, un municipi l’estat de Santa Catarina, un dels més proclius a la ultradreta, va ser victorejat per una multitud «mai vista». Tot i això, la premsa no va parlar del que havia passat allà, un símptoma, per al capità retirat, que els sondejos que el col·locaven en clar desavantatge respecte Lula no coincideixen amb la realitat.