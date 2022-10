Al freqüentat hotel Jaraguá de São Paulo es va respirar nerviosisme durant les primeres hores de la tarda de diumenge. Feia més de dues hores que havia començat el recompte de vots i, malgrat l’avenç de l’escrutini, el candidat d’ultradreta i actual president, Jair Bolsonaro, continuava per davant de l’expresident Lula da Silva. Un resultat que pocs esperaven després que les enquestes pronostiquessin una possible victòria de Lula en primera volta, amb més de 10 punts d’avantatge sobre el seu rival.

Cap a les 20.00 hores, una membre de la campanya de l’expresident va fer una plantofada davant l’ordinador i va aixecar els braços. Amb el 50% escrutat, Lula havia superat Bolsonaro i s’havia posat per davant en el recompte. Una posició que no abandonaria fins al final de la nit, que va acabar amb un 48% dels vots per a l’expresident contra el 43% del seu rival. Més de sis milions de vots de diferència.

En la seva aparició després del recompte, però, Lula no semblava del tot satisfet. Tenia un gest contingut, tot i que es mostrava combatiu i disposat a donar-ho tot per guanyar en segona volta. «Mai he guanyat en primera volta, però res passa per casualitat. Durant tota la campanya hem liderat les enquestes, fins i tot les que no volien que guanyéssim, i guanyarem aquestes eleccions. Això és només una prolongació», va assegurar Lula en un auditori ple de periodistes i d’alguns seguidors que, a l’acabar el seu discurs, corejaven consignes per aixecar l’ànim.

Decepció i optimisme

Pocs minuts després, en la cèntrica avinguda Paulista, els protagonistes de la nit van tornar a agafar el micròfon. En aquesta ocasió ho van fer davant centenars de persones, la majoria joves, que amb cerveses i broquetes de carn a la brasa a la mà aclamaven i animaven els candidats. Primer Fernando Haddad, candidat a governador a São Paulo, que va quedar lluny del que pronosticaven les enquestes i es disputarà el càrrec en segona volta amb l’aliat de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Després va ser el torn de l’expresidenta Dilma Rousseff, amb qui el públic va embogir. «Comencem a reconstruir aquest país i a reconstruir-ne la democràcia», va exclamar Rousseff des de dalt de l’escenari, resposta amb un sorollós aplaudiment.

A baix, entre el públic, s’hi concentrava una barreja de decepció i optimisme. L’artista Sandra Miyazawa, de 44 anys, va reconèixer que esperava una històrica victòria en primera volta. «M’ha sorprès que Bolsonaro comencés liderant el recompte, perquè les enquestes col·locaven Lula amb opcions reals de guanyar avui. Per mi ha sigut dur, m’ha desanimat una mica, però ell és molt aguerrit, ens dona molta força i esperança des de sempre. La lluita només acaba quan acaba», va afirmar Miyazawa, abillada amb una samarreta vermella del Partit dels Treballadors (PT).

Els candidats van abandonar el lloc, però molts dels assistents continuaven al carrer, ballant al ritme de la música projectada per un altaveu. És hora que Jair/ És hora que Jair/ Se’n vagi d’aquí. A pocs metres de distància, Gustavo Bianchini, investigador de 35 anys, en tenia dubtes. «Estic una mica decebut amb l’escenari general, pensava que el bolsonarisme disminuiria al Brasil, però han elegit molts senadors que no prevèiem i pensava que a Haddad li aniria millor a São Paulo», reconeixia Bianchini, que mostra el seu temor al fet que Lula no aconsegueixi tirar endavant els seus projectes en unes cambres legislatives controlades per la dreta.

Malgrat la decepció inicial, l’ambient festiu ajuda a veure les coses amb optimisme de cara a la segona volta. «Confio que els candidats que han caigut en aquesta primera volta demanin el vot per a Lula. I tot i que no ho facin, té la capacitat per atraure el vot útil. Lula té més de sis milions de vots d’avantatge, és molt difícil que perdi», va concloure l’investigador, pocs minuts abans que el trànsit a l’avinguda Paulista torni a la normalitat. Fins al pròxim 30 d’octubre.