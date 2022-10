Els delictes d’odi contra persones LGTBI creixen gairebé un 70%

El Ministeri d’Interior està preocupat per la LGTBIfòbia: el 2021, un de cada quatre delictes d’odi investigats per les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat van estar relacionats amb l’orientació sexual o la identitat de gènere de la víctima, un total de 466, fet que suposa un augment de gairebé un 70%, respecte el 2019 (67,6%) i 2020 (68,23%). Aquests 466 delictes d’odi contra el col·lectiu LGTBI dels quals van tenir coneixement les policies (ja sigui per denúncia o per actuació policial) van afectar 530 víctimes, de les quals un 13% eren menors d’edat (47 noies i 21 nois).

Per sexes, el 80% eren homes i el 20% dones, segons l’Informe sobre l’evolució dels delictes d’odi a Espanya 2021. El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va asseverar ahir en la presentació de l’informe que els delictes d’odi mostren una continuada tendència alcista des del 2014 i que suposen «una greu amenaça per al conjunt de la societat», ja que «pretenen torpedinar el gaudi dels drets i les llibertats fonamentals». Els delictes d’odi investigats per la policia el 2021 van ser 1.724, un 7,8% més que el 2019, any que es pren com a referència en estar afectat el 2020 per les restriccions de mobilitat de la pandèmia. Els més nombrosos van estar relacionats amb la xenofòbia i el racisme (639, un 37% del total), seguits dels relacionats amb la identitat de gènere i orientació sexual de la víctima (466, un 27% del total), que van experimentar un augment significatiu del 67% respecte el 2019. Xifres preocupants El titular d’Interior va reconèixer que les xifres són preocupants, si bé va considerar que part d’aquest increment es pot atribuir a que la infradenúncia va decreixent i que les víctimes cada vegada confien més en les forces i els cossos de seguretat per formalitzar la denúncia. Tot i això, va afegir que els discursos d’odi molt centrats en determinats col·lectius «encenen l’espurna perquè altres cometin delictes relacionats o relatius a aquests delictes». «Són accions dirigides contra persones concretes però que tenen com a darrer objectiu generar sentiments de por i inseguretat en el col·lectiu social al qual pertanyen o al qual l’agressor vincula la víctima», vas afegir. El 13% dels delictes d’odi contra el col·lectiu LGTBI es van perpetrar a través d’internet i les xarxes socials. El perfil del presumpte agressor és un home (84%) jove.