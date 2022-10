Les protestes a l’Iran s’agreugen i ja superen els 120 morts en dues setmanes

Tareq, un iranià d’uns 30 anys, diu que si no estigués fora del país estaria allà, als carrers, cada tarda, com desenes de milers a tot el país i diversos centenars a la seva ciutat, Ahvaz, al sud-oest de l’Iran. Però ara, aquests dies, Tareq està fora de l’Iran, a Turquia, i encara que des d’aquest país no pugui protestar com li agradaria, quan torni a casa ho farà. «La meva mare i la meva família estan protestant constantment ara, fins i tot a Ahvaz, on les protestes no s’havien produït fins fa poc. La meva germana va ser detinguda en les protestes del 2019 i segueix empresonada per això», es queixa Tareq.

Aquestes protestes, que van començar per una pujada dels preus del gas, van ser les més mortíferes en dècades. Segons investigacions independents, 1.500 persones van morir a causa de la violència policial durant els tres mesos que van durar. A l’Iran, la resposta -i resistència- del Govern empitjora. En una mica més de dues setmanes, prop de 130 persones han mort, segons l’oenagé iraniana a l’estranger Iran Human Rights. La xifra del Govern es queda en 41 morts. Hi ha, a més, milers de ferits, i més de 1.000 persones han estat detingudes per la policia. Les xifres, no obstant, augmentaran: ahir a la matinada, els estudiants de la Universitat de Sharif, la millor del país, van ser assetjats al campus universitari per un grup paramilitar.