Ucraïna trenca les línies russes aconseguint el seu avenç més gran durant la guerra al sud

Les forces ucraïneses van aconseguir ahir el seu avanç més gran al sud d’Ucraïna des que va començar la guerra en irrompre al llarg del riu Dnièper i amenaçar les línies de subministrament de milers de tropes russes. Encara que Kíev no va confirmar oficialment els moviments, fonts russes van reconèixer que una ofensiva de tancs ucraïnesos havia avançat desenes de quilòmetres al llarg de la riba occidental del Dnièper, principal artèria fluvial del país, i recuperat diversos pobles.

L’avenç és un reflex dels èxits ucraïnesos recents a l’est, que han fet un gir en la guerra contra Rússia, fins i tot quan Moscou ha intentat elevar l’aposta mitjançant l’annexió de territoris, ordenant la mobilització i amenaçant amb represàlies nuclears.

«La informació és tensa, diguem-ho així, perquè sí que hi va haver avenços», va reconèixer a la televisió estatal russa Vladímir Saldo, el líder instal·lat per Rússia a les parts ocupades de la província de Jerson. «Hi ha un assentament anomenat Dudtxani, just al llarg del riu Dnièper, i just aquí hi va haver un avenç. Hi ha assentaments que estan ocupats per les forces ucraïneses». Dudtxani està uns 30 quilòmetres al sud d’on es trobava el front abans de la ruptura, cosa que indica un dels avenços més ràpids de la guerra i, de molt, el més ràpid al sud, on les forces russes s’havien atrinxerat.

Tot i que Kíev va mantenir un silenci gairebé absolut, com ha fet en el passat durant les grans ofensives, alguns funcionaris van descriure el que van anomenar «informes no confirmats» dels avenços. Anton Gerashtxenko, assessor del Ministeri d’Interior, va publicar una foto de soldats ucraïnesos posant amb la bandera sobre l’estàtua daurada d’un àngel. Va dir que es tractava del llogaret de Mikhaïlivka, a uns 20 quilòmetres del front anterior.

«Els últims dies hem vist la primera foto d’Osokorivka. Hem vist les nostres tropes prop de l’entrada a Mijailivka, a Jrestxenivka.... Això significa que Zolota Balka també està sota el control de les nostres forces armades, i significa que les nostres forces armades s’estan movent poderosament al llarg de les ribes del Dnièper, a prop de Beryslav», va assegurar a l’agència Reuters Serhiy Khlan, membre del consell regional de Jerson. L’avenç és un reflex de les tàctiques que han permès a Kíev obtenir importants victòries des de principis de setembre.