3.100 milions recaptats més i millora del subsidi d’atur

Una negociació intensa de matinada i una reunió al matí. Així es van tancar les converses entre el PSOE i Unides Podem sobre el projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2023. Després de dies d’estira i arronsa, els dos partits van aconseguir un pacte amb nou punts clau:

Reforma fiscal. La setmana passada, PSOE i Unides Podem ja van presentar la reforma fiscal que recolliran els comptes. Inclou bonificacions en l’IRPF per a rendes inferiors a 21.000 euros, rebaixes per a autònoms i pimes i un augment de la tributació de les rendes del capital superiors a 200.000 euros. I s’impulsarà una llei per implementar un nou impost per als patrimonis de més de tres milions. La recaptació augmentarà en 3.144 milions en dos anys (2023 i 2024).

Subsidi per desocupació. Es revertiran les retallades del Govern de Mariano Rajoy. El 2012, el PP va rebaixar aquesta prestació per desocupació a partir del setè mes, del 60% de la base reguladora al 50%. Socialistes i morats han acordat recuperar aquest 10%, cosa que beneficiarà més de 300.000 persones.

IPREM. S’incrementarà l’IPREM de 579 a 600 euros al mes. L’indicador de renda d’efectes múltiples es pren com a base per concedir ajuts, subvencions i el subsidi de desocupació, per la qual cosa afectarà a l’alça el càlcul de l’ingrés mínim vital, les pensions no contributives i els ajuts autonòmics.

IVA de les compreses. En les negociacions de l’any passat, Unides Podem i la resta de socis van intentar incloure una rebaixa de l’IVA dels productes d’higiene femenina, però el PSOE s’hi va negar. Aquest any, els socialistes sí que ho han acceptat i es rebaixarà l’IVA dels productes d’higiene menstrual al 4%, així com dels preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Despesa social. El projecte, que té un sostre de despesa de 198.221 milions (un 1,1% més que el 2022), recull un increment de 600 milions per al Pla de Xoc en Dependència, dirigit pel Ministeri de Drets Socials. Servirà per reduir les llistes d’espera, «implementant noves prestacions i serveis i millorant les condicions laborals de qui té cura». A més a més, s’augmenten els pressupostos del Ministeri d’Igualtat per al Pla de Reinserció de Víctimes de Tracta i el Programa Corresponsables.

Sou dels funcionaris. PSOE i Podem han inclòs una pujada del sou dels funcionaris el 2023 del 2,5% fix més un altre punt variable. Després d’acordar-ho la setmana passada amb CCOO i UGT, l’executiu té previst incrementar els sous un 7,5% fins al 2024.

Pensions. Fora del sostre de despesa, el projecte inclou així mateix l’alça de les pensions el 2023 d’acord amb la inflació mitjana del novembre del 2021 al novembre del 2022. Es preveu que a partir de l’1 de gener pujaran al voltant del 8%.

Llei de famílies. S’ha acordat tramitar-la d’urgència i s’han consensuat mesures com un xec nadó de 100 euros al mes per a famílies amb menors de 0 a 3 anys. Ara el reben totes les treballadores, però s’estendrà a les persones amb menors que estiguin o hagin estat a la Seguretat Social o mutualitat durant 30 dies o rebut una prestació del sistema de protecció de la desocupació. També igualarà les famílies monomarentals amb dos fills a la categoria de nombroses. I inclourà un permís de cures de set dies a l’any.

Gratuïtat dels trens. La gratuïtat dels abonaments de Mitja Distància de Renfe i Rodalies seguirà el 2023 i serà «estructural» per «continuar impulsant el transport públic, reduir les emissions i la dependència energètica i alleujar l’economia familiar».