Comptes expansius amb menys creixement

El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de Pressupostos Generals del 2023, amb un important augment de la despesa consolidada, del 7,6%, que eleva a 485.986 milions el total de les partides, 34.517 milions més que allò pressupostat el 2022. El Govern ha dissenyat uns comptes expansius per a l’últim exercici de la legislatura -amb un increment de la despesa per sobre del previst per a l’economia (que es desaccelerarà fins al 2,1%, amb un deflactor del PIB del 3,8%)- amb els quals es disposa a encarar l’any electoral. La despesa en pensions creixerà un 11,4%; la d’inversió, un 33%, i la de Defensa, un 25,8%.

Per ajudar a finançar la despesa més gran, l’executiu compta amb més recaptació via impostos (es preveu una alça del 7,7%) impulsada pels nous tributs extraordinaris a la banca, les energètiques i el patrimoni, així com pel pla de mesures fiscals pactat entre els socis de govern i pel plus d’ingressos que la inflació reporta a les arques públiques. La recaptació més gran de cotitzacions socials pel creixement de l’ocupació també ha d’ajudar a alimentar els ingressos, així com les transferències dels fons europeus. Com a resultat del joc, preveu que el dèficit del conjunt de les administracions passarà del 5% del PIB amb el qual es preveu tancar el 2022 al 3,9% el 2023.

Polítiques socials

El bloc de despesa social creix amb força, un 10,5%, fins sumar 266.719 milions, un 58,5% de la despesa total pressupostada. «És la despesa social més gran de la història per reforçar l’Estat del benestar», va dir ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. En particular, es preveu un augment de l’11,4% de la despesa en pensions, impulsada per l’actualització de totes les prestacions –contributives i no contributives– segons la inflació, que podria situar-se al voltant del 8,5%. A més, després d’una dècada traient diners de la guardiola de les pensions fins deixar-la en zero, novament hi haurà una dotació a favor del Fons de Reserva de la Seguretat Social, 2.955 milions, procedents del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) i de la pujada de cotitzacions socials que porta aparellada per afrontar futures dificultats financeres del sistema.

Dins del bloc de despesa social, l’executiu també ha incorporat un augment del 6,7% de la despesa sanitària, en què s’inclouen 500 milions per a infraestructures d’atenció primària i salut mental, així com una partida de 50 milions per incrementar en 1.000 llocs l’oferta universitària del primer curs de Medicina. A més, s’ha previst una alça de 620 milions per a la despesa en dependència.

Són uns comptes marcats per «la prudència, la responsabilitat, la justícia social i l’eficiència econòmica», va resumir la ministra Montero. El doble objectiu d’aquests Pressupostos, va assenyalar, és «acompanyar la societat espanyola a transitar pels moments d’incertesa derivats de la guerra a Ucraïna» i emprendre els «grans reptes» de modernització de l’economia. Després de la negociació entre els dos socis de govern –PSOE i UP–, començarà ara la recerca de suports parlamentaris perquè els nous comptes entrin en vigor l’1 de gener. Del total de despesa consolidada, de l’Estat i els seus organismes autònoms pressupostats per al 2023 (485.986 milions), uns 30.008 milions procediran dels fons europeus de recuperació.

Partides amb més creixement

Entre les partides de despesa que més pugen hi ha la de Defensa, un increment del 25,8% amb el qual el Govern pretén donar compliment al compromís del president Pedro Sánchez davant els seus socis de l’OTAN. La despesa en infraestructures creix un 6,7%, tot i que en conjunt el capítol VI d’inversió de l’Estat preveu un augment d’un 33%, impulsat per l’efecte dels fons europeus i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que s’estendrà a rúbriques com la d’R+D+i, que anota un increment d’un 22,8% al projecte.

Del conjunt de partides pressupostàries, la prevista per a protecció de la desocupació baixa un 5,3% (fins als 21.278 milions) a causa de la previsible bona evolució del mercat laboral, segons va afirmar Montero. Però això sí: la quantia de la prestació per desocupació millorarà el 2023 després de l’acord assolit entre els dos socis de Govern per revertir alguns ajustaments dels gabinets del PP.

El projecte de pressupostos inclou, a més, una pujada dels sous dels empleats públics de fins al 3,5%; un augment de l’ingrés mínim vital; la pròrroga de la bonificació dels abonaments de transport públics d’àmbit estatal; un increment en 102 milions per al bo tèrmic social i la pròrroga de l’ajuda de 250 euros al lloguer d’habitatge per a joves.

La despesa en interessos del deute públic, per part seva, tornarà a créixer després d’uns anys de contenció i pujarà un 3,6% fins a assolir un total de 31.275 milions.

El projecte de Pressupostos s’ha construït sobre la base d’un quadre macroeconòmic que preveu una desacceleració intensa de l’economia per a l’any vinent.