Elon Musk s’ofereix a comprar Twitter per evitar anar a judici

Elon Musk ha ofert seguir endavant amb la compra de Twitter per evitar anar a judici i posar així fi a un dels culebrons recents més importants de la indústria tecnològica. Després de mesos de disputes i acusacions creuades, el magnat tecnològic hauria fet marxa enrere en informar la xarxa social de la seva intenció de mantenir l’acord assolit l’abril passat i tancar la seva adquisició per 44.000 milions de dòlars (41.000 milions d’euros). Segons va avançar Bloomberg citant persones familiaritzades amb la conversa i han confirmat altres mitjans nord-americans, l’home més ric del món va enviar una carta amb la seva proposta a la directiva de la plataforma dilluns a la nit, una opció que encara està sent estudiada. El preu inicial de la venda de Twitter es va acordar en 54,20 dòlars per acció, una xifra molt superior al valor actual de la xarxa social.

Després de tancar aquest acord de compra a l’abril, Musk va començar a acusar Twitter de mentir en referència al nombre de comptes falsos que operen a la plataforma. Després de gairebé dos mesos d’especulacions, l’empresari va declarar al juliol que ja no volia completar l’adquisició a la qual s’havia compromès per escrit. La directiva de la xarxa social va denunciar llavors Musk per incomplir amb allò pactat i per forçar-lo a rectificar. L’esperat judici entre Twitter i Musk està fixat per al 17 d’octubre, d’aquí a menys de dues setmanes. La xarxa social va assegurar que els arguments de Musk sobre l’spam eren «cortines de fum» per fer marxa enrere i intentar corregir una operació que podria haver tancat per un preu més baix. Tot i això, l’excap de seguretat de la companyia va denunciar al juliol que Twitter «va mentir» els reguladors sobre els seus problemes de seguretat i sobre el nombre real de comptes automatitzats (o bots), avalant així les tesis de Musk. Si fos acceptada, la rectificació de Musk li permetria esquivar un procés llarg i costós la resolució del qual és una incògnita. D’altra banda, els mitjans dels Estats Units assenyalen que l’oferta de compra podria ser una tàctica de negociació del magnat per aturar el litigi. Eufòria als mercats La notícia va ser rebuda amb eufòria als mercats. Les accions de Twitter es van disparar un 12,67% després de conèixer la rectificació de Musk. La companyia ha suspès temporalment la seva cotització a la borsa en espera que es pugui tancar un acord que suposaria una clara victòria per a la xarxa social, ja que a més d’aconseguir el seu objectiu inicial, això li permetria posar fi a la seva crisi interna.