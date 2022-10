S’endureix la guerra entre els «tories» al Regne Unit amb acusacions de «cop d’Estat»

Liz Truss ha rebut consell d’un expert en comunicació: «El millor que pot fer és no fer més entrevistes». A la seva poca traça expressiva i els silencis perquè no sap què respondre s’hi afegeixen comentaris que encara la perjudiquen més. I d’aquests últims n’hi va haver diversos ahir.

Quan li van preguntar directament si seguia confiant en el seu ministre de Finances, Kwasi Kwarteng, Truss va eludir dues vegades la resposta afirmativa obligada per dispersar qualsevol sospita de fissura entre tots dos. «Treballo de manera molt propera amb el meu chancellor. Estem molt centrats a aconseguir que creixi l’economia», va ser el que va dir. Quan en una altra entrevista li van preguntar pel canvi de pla sobre la rebaixa fiscal als que més cotitzen, Truss va donar a entendre que la suspensió d’aquesta mesura havia estat una retirada tàctica i la seva posició a llarg termini no ha canviat. «Vull veure baixar els percentatges més alts. Vull que siguem un país competitiu» va insistir, revifant el contenciós només 24 hores després que Kwarteng es veiés forçat a abolir la impopular reducció i quan tots al seu equip desitjaven deixar enrere l’assumpte. La situació ha arribat a crear fissures entre els conservadors, que s’han arribat a descriure com a intents de cops d’Estat interns.

Diumenge, Truss havia declarat que fer marxa enrere «ha estat una decisió del chancellor», afirmació amb la qual va fer la impressió que volia distanciar-se de l’enutjosa renúncia. Kwarteng ha suggerit que alguns defectes en la presentació del pressupost van ser conseqüència de la rapidesa amb la qual va haver de preparar-los a causa del funeral de la reina.

L’intercanvi d’acusacions en la conferència de Birmingham va anar pujant de to, amb enfrontaments cada cop més durs. La ministra d’Interior, Suella Braverman, va acusar els seus col·legues rebels, encapçalats per l’exministre Michael Gove, de posar en escena «un cop d’Estat» contra el Govern, que «soscava l’autoritat de la primera ministra d’una manera poc professional». La responsable de Comerç, Kemi Badenoch, va imputar als crítics haver «arruïnat» la conferència «llançant granades» contra Truss.

La primera ministra clausura avui la reunió i el seu equip tem que l’auditori no s’ompli. Diputats i delegats volen fer les maletes ràpidament i marxar com més aviat millor a causa de la vaga de trens. Altres simplement no poden aguantar més. Possiblement, Truss tampoc.