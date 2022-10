Ucraïna, crescuda en el camp de batalla, enterra l’opció de negociar amb Putin

La guerra d’Ucraïna no deixa de complicar-se, amb una Rússia cada vegada més feble dins i fora del camp de batalla -i, per tant, més imprevisible- i unes autoritats a Kíev crescudes per l’avenç decidit de les seves tropes al sud i l’est del país. Mentre que el Parlament rus ratificava l’annexió il·legal de les quatre regions ocupades parcialment per les seves tropes a Ucraïna, el president Volodímir Zelenski va signar un decret que enterra la possibilitat de negociar amb el Kremlin si Vladímir Putin continua sent el president. «Estem disposats a dialogar amb Rússia, però només amb un altre president», va dir el líder ucraïnès després de signar una llei executiva que afirma la «impossibilitat» de negociar amb l’actual lideratge rus.

Aquest diàleg fa temps que està aturat, malgrat els intents de Turquia i Israel d’exercir de mediadors. El decret de Zelenski és tan inflexible que es podria interpretar com una forma d’estendre la discòrdia a Moscou, on cada cop més comentaristes s’atreveixen a fer referència al desastrós rumb que ha adoptat la guerra per als seus interessos. Tant que si el descontentament intern seguís creixent podria ser utilitzat com a argument pels rivals de Putin en una eventual revolta per apartar-lo del poder a Rússia. El que està clar és que Ucraïna té en aquests moments molt pocs incentius per negociar amb el president rus.