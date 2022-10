Sánchez no aclareix si Espanya se sumarà a l’escut antimíssils alemany

La cimera hispanoalemanya celebrada ahir a la Corunya va deixar per a una altra ocasió la possibilitat que Espanya doni suport al sistema de defensa aèria conjunt a nivell europeu, que intenta impulsar el canceller Olaf Scholz. L’assumpte va planejar sobre la reunió, després que dimarts l’ambaixadora alemanya a Espanya, Maria Margarete Gosse, assegurés que Scholz podria aprofitar la cita per demanar el suport de Pedro Sánchez al projecte, que s’ha anat presentant a funcionaris de diversos països, entre ells, espanyols.

El president del Govern no es va voler sortir d’un guió dissenyat per posar en valor una trobada, que els dos països van considerar molt rellevant. Amb la participació de 15 ministres (vuit espanyols i set alemanys), una trobada d’aquestes característiques no se celebrava des del 2013. Es produeix ara, just quan, segons fonts governamentals, les relacions passen per un moment «fantàstic» amb dos governs socialdemòcrates al capdavant . El mateix Scholz les va qualificar d’«excel·lents», en la roda de premsa conjunta amb el cap de l’executiu espanyol, en què va destacar també que Espanya és «un dels socis més estrets a la UE i més fiables de l’OTAN». Però aquesta sintonia no inclou, de moment, la cooperació entre els dos països per impulsar un escut antimíssils plenament europeu que completi l’estructura militar de l’OTAN. Els dos mandataris van confirmar que aquest tema no es va tractar, però Sánchez va deixar a l’aire la posició espanyola quan es plantegi de manera més sòlida en el futur. «Quan sigui objecte de debat ho estudiarem», va dir.