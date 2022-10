La Unió Europea acorda imposar més sancions a Rússia i una limitació del gas

El vuitè paquet de sancions contra Rússia, que inclou un límit al preu del petroli rus, noves prohibicions d’exportació i importació d’acer, fusta, maquinària o productes químics per valor de 7.000 milions d’euros, així com la inclusió de 35 personalitats i empreses a la llista de sancionats, ja té llum verda dels 27 governs de la Unió Europea. L’objectiu era aconseguir un acord polític abans de la reunió de líders europeus que se celebra avui i demà a Praga (República Txeca) i els ambaixadors permanents de la Unió Europea van aconseguir concloure a temps un «acord polític» sobre un nou cop al Kremlin que respon a l’escalada iniciada per Moscou i l’annexió il·legal divendres passat de quatre territoris ucraïnesos.

Limitar les exportacions

«Es limita encara més la capacitat d’exportació de Rússia i es limiten més les importacions que pot rebre per seguir mantenint viva la seva indústria, especialment en la seva dimensió tecnològica, i així alimentar la guerra», va explicar l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, ahir durant un debat a l’Eurocambra sobre Ucraïna. La nova ronda entrarà en vigor previsiblement avui, quan conclogui el procediment escrit i la decisió es publiqui al Diari Oficial de la UE.

A l’espera de conèixer els detalls exactes, la presidència txeca de la UE va confirmar que el nou paquet prohibirà el transport marítim de petroli rus a països tercers així com dels serveis que hi estiguin relacionats. Es tracta d’un element espinós al qual s’havien resistit fins ara països com Grècia, Xipre o Malta pel temor que la mesura impacti negativament en el seu sector navilier dedicat al transport de cru i perdi quota de mercat. Finalment, van rebre garanties que seran compensats, per la qual cosa van aixecar les reserves.

Els detalls del nou límit ara hauran d’acabar de definir-se en el marc del G-7, que va tancar un acord a principis de setembre amb l’objectiu de reduir els ingressos de Rússia i rebaixar els preus que paguen països tercers. La mesura se sumarà a l’embargament parcial al petroli acordat per la UE i que entrarà en vigor el 5 de desembre.

Aïllament comercial

El vuitè paquet sancionador també estén la llista d’importacions prohibides per incloure productes d’acer, polpa de fusta, paper, maquinària i electrodomèstics, productes químics, plàstics o cigarrets, entre d’altres, i prohibeix exportar tecnologia a Rússia. A més, prohibeix proporcionar serveis de tecnologia, enginyeria i assessoria legal a entitats russes i amplia la llista de sancionats -amb els seus béns a la UE congelats i la prohibició de viatjar a la zona euro- a individus i empreses responsables dels referèndums il·legals de Donetsk i Lugansk. A la nova llista hi haurà noms com l’intel·lectual i ideòleg Alexandr Duguin, la filla del qual va ser assassinada a l’agost en un atemptat terrorista; el major accionista de l’empresa d’armament rus JSC Kalashnkov Concern, Alan Lushnikov, així com actors de la propaganda russa.

A més a més, tal com va proposar la Comissió Europea, el nou paquet introdueix nous criteris per evitar que s’eludeixin les sancions. «No és el moment de dubtar, la societat a Europa ha de ser capaç de suportar aquesta lluita», va afegir Borrell.