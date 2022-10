Washington i Seül responen Corea del Nord amb el llançament de més míssils

La península coreana ha tornat a una espiral perillosa sense final a la vista per la tossuda imprudència de tots els seus actors. Les maniobres militars dutes a terme per Washington i Seül la setmana passada van ser respostes dimarts per un míssil nord-coreà que va ser contestat ahir amb més maniobres i que previsiblement provocaran una reacció de Pionyang. A l’horitzó s’intueix l’assaig nuclear que els Estats Units van anunciar com a imminent en els darrers mesos.

Des de Gangneung, ciutat de la costa sud-coreana, els exèrcits de Seül i Washington van llançar quatre míssils terra-terra en direcció al mar del Japó. Corea del Sud es va disculpar per l’avaria d’un projectil Hyunmoo-2C, que va caure a territori propi després d’un curt vol i va causar un incendi. El dens fum que van mostrar les imatges viralitzades a les xarxes socials, va aclarir Seül, el va causar el combustible que impulsava el coet i no l’explosió de la càrrega. L’avaria arriba quan el nou executiu de Yoon Suk-yeol insisteix que s’ha acabat la màniga ampla dels seus predecessors amb Pyonyang i que disposa de prou capacitat per castigar les accions del seu veí. A les forces militars nord-americanes se’ls acumula la feina a la zona. Ahir també van celebrar maniobres amb els seus aliats japonesos per desincentivar futurs desafiaments per part de Corea del Nord.