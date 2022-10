“Em sembla al·lucinant que normalitzéssim que tots els dies ens diguessin putes. Ens ho preníem com una cosa normal, perquè eren nens de 18 i 19 anys de festa. És veritat que no vaig viure cap mena d'assetjament o masclisme en singular en aquells anys, però era una cosa habitual. Es donava per fet que el que t'estava dient puta podia ser el teu amic. Jo no els parava atenció, però ara em sembla increïble que ho normalitzéssim. Per desgràcia no tenia la consciència que tinc ara i la societat no és ja la mateixa”.

El relat brutal procedeix d'Ángela Ruiz, una periodista sevillana que fa deu anys va passar dos cursos vivint en el Colegio Mayor Santa Mónica, dirigit per la Congregació de les Agustines i on resideixen només estudiants dones. A elles precisament anaven dirigits els crits masclistes de “putes” i “*nimfòmanes” que els van proferir des de la residència masculina de davant, el Colegio Mayor Elías Ahuja, en un vídeo que s'ha viralitzat i que va portar al mateix president del Govern, Pedro Sánchez, a emetre la seva repulsa a les xarxes socials: “És un comportament masclista, injustificat i absolutament repugnant”.

Inexplicable, injustificable, repugnante.



Demos una respuesta unitaria y común de rechazo a los comportamientos machistas. pic.twitter.com/gIHmeKyTGv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de octubre de 2022

Segons expliquen residents i exresidents, és habitual des de fa anys, no obstant això, que es digui “putes” a les estudiants d'aquest col·legi -”és el malnom que es donava a les que hem viscut aquí”, diu una exresident-, i que al llarg del curs es repeteix aquest “ritual orquestrat” a manera de performance en el qual els universitaris de tots dos col·legis, adscrits a la Universitat Complutense de Madrid, s'intercanvien càntics.

"Putes, sortiu dels vostres caus, sou totes unes nimfòmanes. Us prometo que cardareu totes en la 'capea'", deia l'universitari ja veterà que va proferir des de la finestra de la seva habitació el crit, al qual va seguir desenes d'universitaris obrint les persianes de les seves habitacions, i també les finestres, cridant i emetent sorolls.

"Putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea" Esto canta el Colegio Mayor masculino Elías Ahuja situado en frente de una residencia femenina. Después se preguntarán por qué sentimos miedo por la calle. pic.twitter.com/sI2dqczOfI — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 6 de octubre de 2022

El jove, no alumne de primer curs, sinó ja veterà, segons fonts del centre, va ser expulsat el dimarts per la direcció d'aquesta residència estudiantil de l'Ordre dels Agustins, per la qual van passar en el seu moment, quan eren universitaris, l'exlíder del PP Pablo Casado i el diputat de Vox per Astúries José María Figaredo.

“Està molt penedit, està plorant des del dimarts”, precisa el subdirector del col·legi Álvaro Nieto, que qualifica els fets d'“inadmissibles i intolerables”. Segons expliquen a l'Elías Ahuja, el vigilant de seguretat i el director, Antonio García Artiga, van presenciar la matinada del dilluns la performance masclista i, segons la versió que ofereixen, van tractar de “parar-la”, però ja era tard.

La veritat és que aquest “ritual orquestrat” es repeteix almenys entre tres i quatre vegades al llarg del curs des de fa diversos anys. Però els insults masclistes es produeixen diàriament, segons exalumnes. “A vegades eren insults personalitzats”, afirma Ángela Ruiz, que va compartir el que ella i les seves altres companyes patien a les xarxes socials.

“M'incomodava no poder sortir de la dutxa a l'habitació sense saber si havies baixat la persiana, per si et podien cridar alguna cosa”, recorda l'exresident del Santa Mónica.

“S'han tret de context”, “És un enfrontament que sempre hi ha hagut”, "No s'ha de crucificar a ningú” o "Hi ha un perdó per part d'ells i no fa falta portar-lo més enllà", han estat algunes de les frases exculpatòries que han pronunciat les alumnes.

La direcció del col·legi femení sí que va fer públic el seu "profund malestar" pels fets i van lamentar que estudiants universitaris "no respectin els drets inherents a la igualtat i la dignitat de tot ésser humà".

El subdirector del col·legi masculí, pertanyent a l'Orde de Sant Agustí, va afirmar que l'ocorregut no té res a veure amb les quintades, i que els alumnes implicats hauran de donar cursos voluntaris de conscienciació en igualtat i contra el masclisme.

Els fets de la matinada del passat dilluns ha derivat en què se suspengui la "capea" que estava organitzada dintre de dues setmanes en les quals s'anaven a ajuntar els residents de tots dos col·legis. “La relació amb el Santa Mónica és molt bona, van ser fa poc tots junts a El Escorial i tenen un grup de teatre conjunt...", va dir Nieto, que va negar que les alumnes del Santa Mónica visquessin espantades pels residents del seu centre. "No tenen cap mena de por".

Des de la mateixa Universitat s'ha anunciat una recerca que podria comportar l'expulsió dels alumnes implicats de manera temporal o fins a tres anys. "Emmarquem l'ocorregut en les relacions entre col·legis majors però amb això s'han superat tots els límits", va assegurar la vicerectora d'estudiants, Rosa María de la Fuente, que es va desplaçar fins al col·legi per donar suport a les primeres mesures preses pel centre. "El primer que hem de fer és tipificar a través d'una recerca els fets i, en el marc de la Llei de Convivència Universitària, podríem establir sancions", va dir.

Per part seva, la Fiscalia va anunciar aquest dimecres a la tarda que estudiarà els crits masclistes per si fossin constitutius d'un delicte d'odi. Les indagacions parteixen d'una denúncia presentada per Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància i secretari general del Consell de Víctimes de Delictes d'Odi. Fonts properes al cas apunten que el fet que el denunciant no sigui un dels afectats directament pels possibles fets constitutius de delicte fa que les diligències tinguin poca aparença de prosperar.