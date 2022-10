La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha obert la porta a mantenir la gratuïtat dels abonaments de Renfe més enllà del 2023. "Ho mantindrem tot el 2023 i analitzarem com es pot mantenir la mesura o combinar-la amb altres modes de transport, fomentant la intermodalitat", ha dit en una entrevista a El Periódico, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona, aquest divendres, l'endemà que es presentin els pressupostos, on s'inclou una partida de prop de 700 milions d'euros per costejar els bitllets. Sánchez també ha assegurat que Catalunya és la comunitat autònoma "on s'han certificat més obres ferroviàries" el 2022. "Aquest any s'ha executat un 40% més que el mateix semestre del 2021", ha assegurat.

Durant el 2021, el percentatge d'execució es va quedar en un 35,7% de les inversions pressupostades. Amb relació a les incidències a Rodalies ha tornat a demanar "disculpes, paciència i comprensió als usuaris" i ha admès que no es va invertir prou a la xarxa ferroviària "i es nota". Alhora, ha assegurat que el ministeri "està invertint com mai" a Catalunya i ha lamentat que no s'informi tant dels problemes que també afecten Ferrocarrils de la Generalitat. En aquest sentit, ha afegit que les incidències a Rodalies es reduiran per la inversió i no pel traspàs a la Generalitat, que fa mesos que es negocia sense avenços clars. "El que aconseguirà que es redueixin les incidències serà la inversió: per art de màgia no desapareixeran", ha dit. La ministra ha assegurat que perquè hi hagi passos endavant primer cal que la Generalitat subscrigui el contracte programa amb Renfe i també ha instat l'Executiu a "anar pas a pas a les taules de negociació, sense maximalismes". Pel que fa a la consulta de Junts per decidir si surt del Govern, Sánchez ha remarcat que "la situació d'inestabilitat al Govern és una mala notícia" perquè paralitza moltes polítiques, com ara l'ampliació de l'aeroport del Prat. La ministra ha afegit que preferiria que el Govern "garantís l'estabilitat i, en cas contrari, cal replantejar la governabilitat". La també responsable d'Habitatge ha reclamat que la nova llei s'ha d'aprovar com més aviat millor al Congrés i ha rebutjat que hagi estat bloquejada per desavinences entre PSOE i Unides Podem.