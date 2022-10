visca els impostos

Acabo de rebre la cita per al dermatòleg que vaig demanar al meu hospital madrileny de referència, considerat un model de gestió des que es va semiprivatitzar en temps d’Esperanza Aguirre. La meva cita és per al 5 de maig de 2023, és a dir, d’aquí a set mesos. No és una operació, només es tracta d’una consulta. A partir d’avui, cada vegada que vegi Isabel Díaz Ayuso treure pit per les retallades d’impostos als madrilenys pensaré en la meva cita amb el dermatòleg i sabré perquè és d’aquí a set mesos: perquè alhora que als madrilenys ens retallen els impostos ens estan retallant els serveis públics, que es financen amb els impostos, no amb somriures. De la mateixa manera, cada vegada que escolti Núñez Feijóo demanar a Pedro Sánchez que abaixi els impostos me’n recordaré de totes aquelles persones que esperen durant mesos, fins i tot durant anys, una operació o de tots aquells alumnes que reben classes en barracons o amuntegats en aules insuficients per manca de pressupost per construir col·legis, fins i tot per pintar i arreglar els que hi ha. Suposo que a Feijóo i Ayuso els és igual, perquè les seves assegurances mèdiques no els faran esperar set mesos i els seus fills o nebots no han de compartir aula amb la xusma.

A qualsevol que li preguntin si vol pagar menys impostos dirà que sí, jo el primer. Però si a qui li pregunten li diuen que, pagant menys impostos, tindrà pitjors serveis públics, o simplement no en tindrà, potser s’ho repensi abans de respondre. Al final, del que es tracta és d’escollir entre un Estat social i un de liberal en el qual cada ciutadà s’ha de solucionar els seus problemes pel seu compte i ja s’espavilarà el del costat si no ho pot fer. La disjuntiva és tan vella com el món: individualisme o socialització. Qualsevol dels dos camins és vàlid en una democràcia, però per triar-ne un dels dos la gent ha de saber quines són les conseqüències d’aquesta elecció. I de vegades fa la impressió que moltes persones les ignoren, tenint en compte la lleugeresa amb què reclamen pagar menys impostos mentre exigeixen els mateixos serveis públics, com si la quadratura del cercle (menys ingressos per a l’Estat i la mateixa despesa) fos possible. Que els que poden viure sense aquests serveis públics ho facin es comprèn, però en els que els necessiten per viure ja s’entén menys.

Un corrent abolicionista dels impostos s’està estenent per Espanya, afavorit per una oposició que no ha de retre comptes del que passi per això després, i encoratjat per una crisi que fa creure a molts que on millor estan els seus diners són a les butxaques i no a les arques d’un Estat que no sabem què en farà. Obliden aquests (i calla l’oposició) que els impostos no són càrregues capritxoses que s’estableixen per dessagnar els ciutadans perquè sí, sinó la forma que tenen els estats de procurar el bé comú en funció de les possibilitats de cadascú i no del campi qui pugui, que és el que molts defensen fer, fins i tot alguns tan desorientats com per, després de demanar pagar menys impostos, queixar-se que als hospitals públics triguin un any a donar-los una cita mèdica.

Encara que per a desorientació (millor anomenar-ho cinisme) la d’aquells presidents autonòmics que, després d’abaixar els seus impostos tot el que poden i fer-ne bandera política, quan tenen problemes financers acudeixen a l’Estat perquè els ajudi com la ultra liberal Ayuso va fer quan la Filomena. Per a això sí que estaven bé els impostos...