Els líders de la UE donen dues setmanes a Brussel·les per veure com abaratir el gas

La sensació d’urgència ha començat a fer efecte en els 27 caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea, que ahir van donar dues setmanes de termini a la Comissió Europea perquè presenti propostes «concretes» per intervenir el mercat del gas i abaratir-ne definitivament els preus. «La reunió ha servit per continuar un debat que esperem es materialitzi, més en detall i concret, en la reunió informal de ministres d’energia de l’11 i 12 d’octubre i que culmini amb el Consell Europeu formal de finals d’octubre a Brussel·les en què Espanya i una àmplia majoria de països esperen que adoptem decisions ambicioses», va explicar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al final d’una cimera informal celebrada a Praga que va tornar a evidenciar la divisió que hi ha sobre un límit al preu del gas entre els Vint-i-set i les crítiques al macropla dels 200.000 milions d’Alemanya per al subsidi de l’energia de les llars i les empreses.

«Les coses s’estan movent: la Comissió presentarà una proposta al Consell Europeu amb tres elements: preus més baixos, un element de solidaritat i l’inici de la reforma del mercat elèctric», va anunciar el primer ministre italià en funcions, Mario Draghi, que confia que l’executiu comunitari deixarà de banda les propostes vagues exposades fins ara i presentarà propostes concretes. «La UE no pot perdre temps», va avisar el president del Consell Europeu, Charles Michel, que va carregar contra Moscou per llençar un «míssil energètic» contra el continent europeu. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va confirmar que mourà fitxa «en les properes setmanes» i que presentarà propostes a partir del full de ruta remès dimecres passat als Vint-i-set en què planteja opcions com desvincular el preu del gas utilitzat per generar electricitat, europeitzant el mecanisme ibèric que utilitzen Espanya i Portugal, en espera de la reforma del mercat elèctric el proper any. El debat sobre energia celebrat ahir pels líders europeus va girar sobre aquesta i altres propostes suggerides per Von der Leyen com negociar millors condicions amb els proveïdors de països «fiables», com Noruega o els EUA.