Un camió ha explotat i danyat parcialment aquest dissabte el pont geoestratègic de l'estret de Kerch, la principal ruta de connexió entre Rússia i Crimea, la península ucraïnesa annexionada per Moscou el 2014. El Kremlin, que afirma que es tracta de "un atac amb un cotxe bomba", ha avisat al llarg la invasió russa a Ucraïna que una ofensiva contra aquesta infraestructura de 19 quilòmetres de llarg suposaria travessar una línia vermella.

El pont, construït el 2018, era un somni i un símbol de l'ambició expansionista del president rus, Vladímir Putin. Les autoritats ucraïneses, per part seva, no aclareixen la responsabilitat de l'atac, però celebren els danys en la infraestructura.

Incendi de set tancs de combustible

El sinistre ha provocat l'incendi de set tancs de combustible d'un tren que es desplaçava cap a la regió prorussa. "Va haver-hi un col·lapse parcial de dos trams de la part automobilística del pont", ha explicat el Comitè Nacional Antiterrorista de Rússia (NAC) a l'agència TASS. La forta explosió va succeir a les 04.07 hores i no s'han produït ferits o morts, han precisat les autoritats locals.

Momento de la explosión en el puente de Crimea. pic.twitter.com/DVGKn8MX48 — Ricardo Marquina (@RusiaSeMueve) 8 de octubre de 2022

Trànsit suspès, però hi ha ferris

El trànsit ferroviari i automobilístic ha estat suspès i s'han començat els treballs per a llançar un servei de ferri a l'estret de Kerch, ha indicat a primera hora el ministre de Transport en funcions, Nikolái Lukahsneko, d'acord amb TASS.

A més, la navegació marítima a l'estret no ha estat interrompuda de moment, ha concretat l'Agència Federal per al Transport Marítim i d'Aigües Interiors (Rosmorrechflot).

Putin ordena una investigació

El president rus, Vladímir Putin, ha ordenat la creació d'una comissió governamental, ha anunciat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. "Putin ha rebut diferents informes dels organismes encarregats de fer complir la llei i ha instruït al primer ministre rus, Mijaíl Mishustin, que estableixi una comissió "per a esbrinar les causes de l'incident i eliminar les conseqüències al més aviat possible".

Les accions no queden aquí. D'una banda, el ministre d'Emergències, Alexandr Kurenkov, i el ministre de Transport, Guennadi Saveliev, s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Per un altre, l'assessor del governador de Crimea, Oleg Kriuchkov, afirma que estan circulant "moltes informacions enemigues falses" sobre l'incident.

El maig de 2018 Putin, va inaugurar el tram automobilístic pel pont de Crimea sobre l'estret de Kerch, el més llarg d'Europa amb 19 quilòmetres, amb la finalitat de trencar l'aïllament de la península. A finals de 2019 es va inaugurar també el tram ferroviari pel pont, condemnat tant per Ucraïna com per Occident, que continuen considerant a la península parteix del territori ucraïnès.