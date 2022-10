El vídeo dels càntics masclistes dels residents del col·legi major Elías Ahuja que es va viralitzar ahir continua fent parlar en les xarxes socials. Després de la ressaca, han pres la paraula residents del col·legi major Santa Mónica que, a diferència d’altres companyes, sí que s’han mostrat indignades pel que va passar, i han confessat que senten preocupació i por davant el comportament dels seus veïns. «Si organitzen això així no vull imaginar el que faran quan portin unes copes de més; qui em diu que no s’alien per a una cosa pitjor», ha declarat una de les col·legiales.

Altres residents han lamentat que les seves companyes no es vulguin pronunciar sobre el tema o que li restin importància. «Em provoca molta impotència. Creuen que és una cosa que hem d’aguantar, que és una broma. ¿Quin tipus de broma és? No ho entenc i a mi no em fa cap gràcia. ¿Fins quan haurem d’aguantar això?», ha relatat una de les residents.

El dia que van transcendir els fets, un grup de noies van treure importància al vídeo i van considerar que s’havia tret de context. «Se li ha donat molt de bombo», van dir, i van al·legar que es tracta d’una broma tradicional existent entre els dos col·legis, i que no es van sentir víctimes ni ofeses.

Al col·legi major Elías Ahuja, no tots els col·legials es van veure involucrats en els càntics masclistes. Dos estudiants residents del mateix centre han declarat sentir-se «avergonyits» davant el comportament dels seus companys i han confessat que diumenge, quan van passar els fets, no tenien cap constància de la planificació de la coreografia.

Habla una de las jóvenes del Colegio Mayor Santa Mónica: "Llamó Irene Montero a interesarse por nosotras pensando que nos sentimos ofendidas por los cánticos. En cuanto le dijimos que para nada, que eran todos nuestros amigos y estaba preparado, nos colgó de malas formas". pic.twitter.com/oD3VGrtkYu — EL ESPAÑOL (@Santodebot) 7 de octubre de 2022

De fet, aquests comportaments no són cap novetat. Segons Rosa de la Fuente, vicerectora de la Universitat Complutense de Madrid, aquestes pràctiques, que cataloga d’execrables, «continuen estant arrelades» i comenta que estan fent molta feina per erradicar-les. Sense anar més lluny, aquest curs 2022-2023, la UCM va presentar un programa antinovatades i a favor de la integració. De la Fuente també explica que des de la universitat no només pretenen amonestar els infractors, sinó també reconstruir la convivència entre els estudiants.

La vicerectora també recalca que el col·legi major Elías Ahuja té una organització interna independent, però que es tracta d’un centre adscrit a la universitat que involucra tota la comunitat. Per ara, la festa en la ‘capea’, esmentada en el vídeo viral i en la qual el noi deia que «cardarien totes» les residents del Santa Mónica, pot ser suspesa per part del rectorat com un «càstig exemplar». La ‘capea’ és un dels espais que comparteixen les dues escoles i a aquesta festa suposadament hi havien d’assistir tant els residents del col·legi major masculí com les del femení.