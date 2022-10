Els hospitals catalans intenten recuperar-se del ciberatac de divendres

Després del greu atac informàtic patit durant la matinada de divendres al Consorci Sanitari Integral, els tres grans hospitals que van veure afectat el seu funcionament per aquest fet -el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el Dos de Maig de Barcelona i el Creu Roja de L‘Hospitalet- intenten recuperar una normalitat que trigarà encara uns dies a arribar.

Tot i això, els serveis d’aquests centres estan plenament operatius amb problemes menors, després que divendres els sanitaris no poguessin consultar historials de pacients, programar cites o fer certes proves pel bloqueig en els ordinadors.

Des de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya asseguren que recuperar-se d’aquest tipus de ciberatacs no és una cosa que es pugui fer immediatament, si bé és important que «tot estigui sota control». L’agressió informàtica detectada divendres es tractava d’un tipus ransomware, mètode amb què els cibercriminals segresten dades o l’accés als ordinadors per exigir el pagament d’un rescat econòmic per alliberar-los.

Tornar als 90

«Ha estat com tornar als anys 90», expliquen des del Moisès Broggi respecte la manera com es van veure obligats a funcionar a l’hospital, en referència a la manca de suport informàtic, destacant que l’important ha estat que, «gràcies a la professionalitat de tot el personal», els usuaris amb prou feines van notar la incidència en el servei prestat, només havent de «suspendre’s alguna prova que no era urgent».

«Estem reconstruint el sistema informàtic. L’atenció primària i les urgències funcionen i les incidències són mínimes», asseguren des de la direcció de comunicació del Moisès Broggi. El fet que l’hospital tingués còpies de seguretat al dia facilitarà la recuperació del sistema.

El Moisès Broggi ja va patir un ciberatac similar al setembre del 2020, quan també va ser víctima d’un segrest del tipus ransomware que va aconseguir paralitzar alguns serveis. En aquella ocasió, el centre no va cedir al xantatge dels ciberdelinqüents, que exploten la situació d’emergència que provoquen per exigir el pagament ràpid d’una quantitat de diners.