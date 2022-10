el govern de la gent que treballa de la mà amb el tercer sector

Avui celebrem el primer dia nacional del tercer sector d’acció social. Així ho vam acordar dimarts passat al Consell de Ministres, on vam establir que el 9 d’octubre es convertiria en el dia en què, cada any, els espanyols homenatjarem i reconeixerem l’esforç dels que treballen diàriament per defensar els drets i interessos socials de la ciutadania i, principalment, de les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió.

La realitat que representa el Tercer Sector inspira les nostres polítiques públiques i apareix de manera transversal en totes les decisions que adoptem. Perquè la lluita per la igualtat i la inclusió social és un senyal d’identitat del Govern de Pedro Sánchez. Un compromís que ara reafirmem, en aquest moment d’incertesa provocat per la guerra a Ucraïna. Som conscients que la seva ona expansiva impacta amb més força en els segments socials més vulnerables i, per això, estem destinant tots els recursos de l’Estat a donar suport a la ciutadania mitjançant una xarxa de seguretat que, a més d’incloure un ampli ventall de mesures, es fonamenta en la idea que, en aquesta crisi, cal repartir els costos. Que no recaiguin, com va passar en la crisi financera del 2008, en les classes mitjanes i en els que tenen més dificultats.

Som el Govern de la gent. I així ho hem plasmat en la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, que també hem presentat aquesta setmana. Sis de cada deu euros dels comptes públics van destinats a inversió social: pensions, dependència, educació i sanitat, etc. Una distribució que reflecteix quins són els nostres valors i objectius irrenunciables: la solidaritat i la justícia social.

El nostre compromís també s’expressa a través d’eines com el PERTE de l’Economia Social i de les Cures -en el marc dels fons Next Generation EU-, una oportunitat única per a l’execució i el desenvolupament de programes i projectes vinculats amb el Tercer Sector, en què invertirem gairebé 1.000 milions d’euros. I a través del repartiment de gairebé 260 milions d’euros que vam aprovar al Consell de Ministres d’aquesta setmana, per subvencionar i promoure programes d’interès social a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF i de l’impost sobre societats.

Entre les organitzacions representatives de la Plataforma hi ha el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, amb el qual hem treballat en la reforma de l’article 49 de la Constitució. L’objectiu és canviar-ne l’estructura i el contingut en coherència amb la multiplicitat d’enfocaments actuals de la discapacitat i actualitzar la terminologia referida a aquest col·lectiu perquè reflecteixi els valors constitucionals. Des del Govern, hem fet tot el que està a la nostra mà per aconseguir la seva aprovació parlamentària. Fa poc més d’un any, el Partit Popular va presentar una esmena de devolució, que, sortosament, va ser rebutjada àmpliament pel Congrés dels Diputats. Sembla que ara ja sí que vol sumar-se a aquesta reforma. En tot cas, postergar-la en el temps vol dir fer una esmena a gairebé quatre milions de persones i les seves famílies. És el moment de passar de les paraules als fets. Per això, espero que l’oposició faciliti d’una vegada per totes la tramitació i l’aprovació d’aquesta modificació del text de la Carta Magna a les Corts. Serà la primera reforma amb un clar contingut social i ens situarà, al rang constitucional, com un dels països amb legislació fonamental més avançada en aquesta matèria.

Perquè la discapacitat no pot ser una condemna a tenir menys drets i menys recursos. Al contrari, ha de ser una crida a actuar perquè la diferència de circumstàncies no suposi una diferència d’oportunitats. Hem d’aconseguir que, en les famílies amb menys recursos, no sigui una causa doble de discriminació i pobresa. Aquesta tasca de suport s’articula amb polítiques públiques i amb un sistema tributari just, inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat. Per a això serveixen els impostos.

Cada cop que una sola persona guanya un dret, la democràcia es fa més gran per a tots els altres. Aquest és l’esperit i el compromís que ens anima: tenir més i millor democràcia. Només assolirem la igualtat quan assegurem la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats. Quan la inclusió estigui present de manera efectiva a l’educació, la sanitat o l’ocupació. Que Espanya continuï sent un país referent en avenços socials és un objectiu que compartim plenament amb el Tercer Sector.

En aquest ja simbòlic 9 d’octubre, vull donar l’enhorabona al teixit associatiu, compost per més de mig milió de treballadors i al voltant d’un milió i mig de voluntaris, dones i homes contribueixen al dia a dia a aconseguir una Espanya millor. No tingueu dubte: sentim com a pròpies les vostres inquietuds, reivindicacions i propostes. I les traslladem al Butlletí Oficial de l’Estat i als pressupostos. El compromís del Govern no admet dubte i segueix ferm de cara als propers anys.