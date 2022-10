Quan la masculinitat depèn del grup

Un jove crida insults intimidatoris contra dones i la resta de companys s’hi sumen proferint crits intimidants des dels balcons. La coreografia de la depredació del col·legi major Elías Ahuja és l’escenificació d’un ritu iniciàtic masclista, que existeix des de temps immemorials perquè el grup actua de reforç de la masculinitat: no n’hi ha prou amb la biologia per ser home, el mascle ha de ser reconegut pels altres.

«Un element central en la construcció de la masculinitat tradicional és la necessitat que han tingut els homes de reafirmar-se en grup. La història és plena de rituals vinculats al pas a l’edat adulta i es feien activitats que estaven relacionades amb l’estereotip de l’home mascle, violent, que demostrava la seva valentia», explica Octavio Salazar, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdova i expert en igualtat de gènere i noves masculinitats.

Coincideix en l’anàlisi l’exdelegat del Govern contra la Violència de Gènere i metge forense Miguel Lorente: «Aquesta escenificació compartida és molt típica de la masculinitat. La clau de la masculinitat té dues grans referències: no ser dona, la negació del femení en el masculí (...) i un element pràctic, àgil, dinàmic i molt eficaç, que és que per ser home no n’hi ha prou amb la condició biològica del sexe, sinó que has de ser reconegut per altres homes».

«Les relacions grupals defineixen molt més la masculinitat: ets home, però necessites ser reconegut per entorns més propers. Aquests rituals es poden traduir en un assetjament compartit, fer determinades bromes o dur a terme accions quan estan de gresca, com anar a trencar un vidre amb una pedra. És una mena de repte al qual et sotmeten per pujar en l’escala de la consideració com a home, com a mascle», afegeix Lorente.

Aquests rituals han adoptat formes diferents en funció de l’època. «El servei militar obligatori va ser durant anys una mena de ritual de pas, un espai només per a homes on es forjava el model de masculinitat. Com que ha anat desapareixent des del punt de vista més institucional, aquesta necessitat de reconèixer’s dins del grup s’activa a través d’aquest tipus de comportament», diu Salazar. «Al meu poble, anar a la mili era el moment en què el noi se n’anava de putes, de vegades conduït pel mateix pare o un oncle, que li deien vine, que et faré un home -rememora Lorente-. Aquesta idea del sexe era una manera de demostrar que era un home».

Un ramat de depredadors

El comportament misogin dels residents de l’Elías Ahuja, masculí i gestionat pels agustins, és un exemple de cultura de la depredació. «Segurament, un per un no serien capaços de fer-ho, però sí en grup. Hi ha un problema de construcció de la masculinitat, no hem aconseguit revisar-la i substituir-la», considera el catedràtic de Dret Constitucional. A més, aquestes dinàmiques comprometen molts que, sense pensar-ho ni voler-ho, es veuen obligats, o altrament «pateixen les conseqüències de ser un traïdor, un marieta, un mal home», assenyala Lorente.

Els experts redunden en l’impacte de la pornografia i els imaginaris sexuals que són presents a la publicitat i les xarxes. Es percep les dones com a «objectes disponibles». En el vídeo de l’Elías Ahuja que s’ha fet viral aquesta setmana es parla de «putes» i «nimfòmanes», evidenciant una visió del cos i la sexualitat de les dones de la qual els homes han tret profit durant segles.