Lesmes dimitirà avui per la manca d’avenços en la renovació del CGPJ

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va anunciar ahir que avui presentarà la seva dimissió, davant de la incapacitat dels dos grans partits, PSOE i PP, de renovar aquest òrgan, proper a complir quatre anys en funcions, cosa que evidencia una crisi institucional sense precedents.

La decisió, feta pública ahir a la nit pel Consell, es produeix després que la situació precària de l’òrgan de govern dels jutges -limitat en les seves funcions després de les últimes reformes legals- i la divisió entre blocs hagi portat a un fracàs d’una altra renovació, la del Tribunal Constitucional, que ha de substituir quatre dels seus magistrats perquè els seus mandats van caducar el passat 12 de juny. Dos han de ser designats pels vocals del Poder Judicial, que haurien d’haver assolit un consens per triar els noms abans del passat 13 de setembre en compliment d’una reforma legal recent.

L’ambient viciat que la manca d’acord polític ha traslladat al Consell ha impedit l’acord i ha col·locat el president en una situació difícil. Lesmes va expressar la seva voluntat de deixar l’òrgan una vegada els vocals complissin el seu encàrrec legal, circumstància que ha estat impossible fins ara.

La renúncia, que serà efectiva una vegada publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el reial decret corresponent, es produeix una vegada que ahir va finalitzar el termini que el mateix Lesmes va anunciar als vocals del Consell en la reunió plenària del passat 29 de setembre, sense que es produís cap dels condicionants que ho podien evitar: que hi hagués hagut algun acostament entre el PP i el PSOE o que s’hagués produït la devolució de les funcions de nomenament al CGPJ.

Lesmes va anunciar que ha decidit cessar immediatament en les funcions que li corresponen legalment al capdavant del Poder Judicial en un vídeo, en què explicava que després de la crida que va fer durant el discurs d’obertura de l’any judicial al president del Govern i el cap de l’oposició perquè posessin solució definitiva a la situació insostenible en què es troben el Tribunal Suprem i el CGPJ i de les exhortacions en el mateix sentit fetes pel comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, que va visitar Espanya la setmana passada, "els contactes desenvolupats aquests últims dies", dels quals ha estat informat, no han donat cap resultat positiu.

"Perduda tota esperança de rectificació i davant el patent deteriorament del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, que no puc evitar, la meva presència al capdavant d’aquestes institucions ja no té utilitat i seria a més contrària a la meva pròpia consciència professional", va asseverar el president del Suprem i del CGPJ.

Per això, va afegir, "s’imposa la meva renúncia com a president, ja que mantenir-me a partir d’ara en aquesta responsabilitat només pot servir per convertir-me en còmplice d’una situació que és inacceptable", va assenyalar en la seva declaració.

Incorporació al Suprem

Lesmes sol·licitarà de forma immediata tornar al servei actiu a la Carrera Judicial i s’incorporarà a la seva destinació a la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que ja compta amb 9 vacants i que així, davant la pròxima jubilació d’un dels seus magistrats, podrà mantenir almenys per un temps el mínim imprescindible d’integrants per constituir les seccions d’enjudiciament.