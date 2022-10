Rússia respon a l’atac al pont de Crimea bombardejant Zaporijia

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, va qualificar de "maldat absoluta" l’atac nocturn rus amb míssils contra la ciutat ucraïnesa de Zaporijia, que va causar més d’una desena de morts i mig centenar de ferits, entre els quals hi hauria sis menors. Va advertir que bombardejos com els llançats en els darrers dies al sud-est d’Ucraïna, amb desenes de morts, no quedaran impunes.

"Una altra vegada Zaporijia. De nou, atacs despietats contra persones pacífiques. A edificis residencials, al mig de la nit. Ja sabem que almenys hi ha 12 morts i 49 ferits a l’hospital, inclosos 6 nens. Maldat absoluta. Inhumans i terroristes. Aquesta ordre i els qui la van executar respondran, per descomptat, davant la llei i el poble", va assegurar Zelenski en un comunicat recollit per Ukrinform. Deu míssils Segons dades de la Policia Nacional i del governador de la regió del sud, Oleksandr Starukh, el nombre de morts amb els 10 míssils que Rússia va llançar contra la ciutat per "atemoritzar-la" va ser d’almenys 13. L’alcalde la ciutat, Anatoli Kurtev, al informar de l’atac a través de Telegram, havia parlat de 17. "Diversos edificis d’apartaments i alguns carrers residencials de la ciutat van resultar danyats. Cinc cases van resultar destruïdes i unes 40 persones van quedar ferides. En aquest moment, se sap que 17 persones han mort. Zaporijia va tornar a ser objectiu d’un llançament massiu de míssils. Els edificis residencials van resultar danyats com a conseqüència de l’atac enemic. Es va produir un incendi", va escriure Kurtev a les xarxes socials. "Zaporijia ha tornat a ser objectiu d’un llançament massiu de míssils. Els edificis residencials van resultar danyats com a conseqüència de l’atac enemic. Es va produir un incendi", va escriure Kurtev. La ciutat de Zaporijia encara s’estava recuperant d’un atac amb míssils dijous passat, en què van morir 19 persones, segons l’últim balanç de les autoritats, quan es va produir aquest nou atac. En aquesta ocasió, els russos van utilitzar míssils S-300, que van impactar al centre de la ciutat. Els serveis d’emergència de la ciutat van advertir els habitants sobre la possibilitat que es produeixin nous bombardejos russos, per la qual cosa es va instar la població a no acostar-se al lloc on van caure els míssils. Segons l’agència de notícies Ukrinform, que feia referència a un Telegram del Servei d’Emergència de l’Estat, se segueix treballant "en les conseqüències d’un atac massiu amb coets a la nit".