Govern i PP acceleren ara la renovació del Poder Judicial

Finalment hi ha acostament entre el Govern i el PP per acabar amb el bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que ha provocat una greu crisi institucional, ha col·lapsat la justícia i ha projectat una imatge vergonyant d’Espanya a l’estranger. El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van estar reunits ahir durant tres hores a la Moncloa i les versions de la trobada que van donar els seus respectius portaveus en aquest assumpte, el ministre Félix Bolaños i Esteban González Pons, van coincidir en un element clau: les ganes de pactar.

Per primera vegada, les dues parts han aparcat els retrets en parlar de la renovació del CGPJ, que té el mandat caducat des de fa quatre anys, i han destacat la necessitat de trobar «una solució com més aviat millor, amb urgència», en paraules de Bolaños. Van donar a conèixer algun termini? No, ni l’un ni l’altre van voler concretar dates. El pla és que els dos negociadors es reuneixin mentre que el president i el líder de l’oposició mantindran una comunicació «freqüent», una altra de les novetats d’aquesta nova entesa.

Bolaños i Pons van descartar donar detalls de com arribaran a conjugar les diferents exigències. Fa mesos que el PP demana canviar la llei orgànica per atorgar més poder als jutges en l’elecció dels vocals del CGPJ abans d’asseure’s a pactar la renovació i el Govern fa el mateix temps que li respon que no pensa modificar la llei.

En sortir de la Moncloa, Feijóo va escriure un tuit en què va afirmar que confia que sigui «possible» la reforma legal que reclama, i encara que Bolaños es va mostrar fugisser, no va reiterar el recurrent rebuig de l’executiu. «Permeteu-me que siguem discrets, que treballem amb discreció, quan hi hagi acord de comunicar ho farem», va apuntar el ministre en una compareixença posterior.

Sánchez va convocar Feijóo diumenge a la nit, poc després que el president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, enregistrés un vídeo anunciant que formalitzaria la seva renúncia ahir. Lesmes va enviar sengles cartes al Govern i al rei Felip VI per informar de la seva dimissió, informa Ángeles Vázquez. El pas endavant donat pel president del CGPJ va arribar dies després de la visita del comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders, que va deixar clar que s’havia de renovar el poder judicial i «immediatament» canviar la llei.

Aquests dos elements, la dimissió i la visita de Reynders, han elevat la pressió sobre el Govern i el PP, que estan incomplint el que marca la Constitució des de fa quatre anys. Això sí, ahir ni l’executiu va retreure al PP que hagi anat canviant d’excuses per no renovar el CGPJ ni els populars van criticar que Sánchez decidís canviar la llei (i després la tornés a modificar) per impedir que el poder judicial pogués fer nomenaments amb el mandat caducat. «Ens hem donat una darrera oportunitat. Tothom que hagi tingut una parella sap a què em refereixo», va assenyalar gràficament Pons per explicar el moment que viu la relació Govern-PP.

Una reunió extraordinària

L’eurodiputat i vicesecretari dels populars va començar la seva intervenció a la seu de la formació valorant el fet que el president i el cap de l’oposició s’haguessin reunit, cosa que no feien des de l’abril. «M’agradaria que visquéssim en un altre país i que aquest Govern i l’oposició es reunissin (...), però per desgràcia aquí això sí que és notícia», va afirmar abans de lamentar els «mesos de menyspreu» que, segons la seva opinió, Sánchez ha infligit al president del PP. Ahir, fins i tot, va destacar, els hi han posat «un cafè». El comentari és perquè ell i Bolaños es van sumar a la reunió dels dos caps quan portaven una hora i mitja.

Els populars també van donar valor al fet que l’executiu s’hagi compromès a renovar el poder judicial alhora que el terç pendent del Tribunal Constitucional (quatre magistrats). Al Govern, per torn, li toca nomenar dos magistrats i al CGPJ, dos més. Fonts de la direcció del PP consideren que l’actualització alhora de totes dues institucions els beneficia per millorar els contrapesos entre progressistes i conservadors.

Bolaños i Pons van oferir les rodes de premsa gairebé alhora, una altra mostra de sintonia. No es van esperar per escoltar-se mútuament i mesurar les seves paraules. El fons va ser semblant. És el moment de la veritat. Finalment. «Negociarem de debò, perquè hi hagi una solució com més aviat millor, amb urgència», va destacar Bolaños, que no només s’ha d’entendre amb el PP. També li reclama atenció Unides Podem, el seu soci al Govern de coalició. Mentre se celebrava la reunió entre Sánchez i Feijóo, el portaveu dels morats, Pablo Fernández, va reclamar que el seu partit estigui present en les negociacions per evitar així un «acord del bipartidisme». Bolaños va ser contundent i va assegurar que ell continuarà sent «l’interlocutor del Govern en conjunt».

El 4 de desembre farà quatre anys que el CGPJ funciona amb el mandat caducat. La Moncloa i el PP tenen marge de sobres per superar aquesta greu crisi institucional.