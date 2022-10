L’impacte d’una pilota de foam en una fotògrafa serà investigat

El Tribunal Constitucional ha emparat per unanimitat la fotògrafa Sira Esclasans i ha ordenat reobrir la causa per aclarir per què va rebre l’impacte a la cama d’una pilota de foam dels Mossos d’Esquadra mentre cobria les protestes a Barcelona el 2019 , després de donar-se a conèixer la sentència del procés.

La Sala Primera de l’alt tribunal ha ordenat retrotreure les actuacions fins que el Jutjat d’Instrucció número 25 de Barcelona va ordenar l’arxiu de les diligències que ell mateix havia obert arran de la denúncia i el comunicat de lesions presentat per Esclasans. El tribunal reconeix que la fotògrafa va veure vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva, però sense indefensió en relació amb el dret a no ser sotmès a tortures ni a tractes inhumans o degradants, ni al dret a la llibertat d’informació, ja que l’empara no se li concedeix com a periodista, sinó com a ciutadana.