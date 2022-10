Rússia i Bielorússia pacten un desplegament conjunt de forces

El president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu homòleg bielorús, Alexandr Lukaixenko, van acordar ahir el desplegament de tropes conjuntes a prop d’Ucraïna després d’una reunió sobre seguretat. Lukaixenko va explicar que la mesura es prenia «en relació amb l’empitjorament de la situació a la frontera occidental dels dos països» i pel que segons el seu parer és una clara amenaça de Kíev i els seus aliats d’Occident. «Si el nivell d’amenaça es manté en el nivell actual, començarem a fer servir aquest grup», va assenyalar. Sobre la taula hi ha l’entrada de Bielorússia amb una força conjunta amb Rússia al nord d’Ucraïna, però encara sense concretar efectius.

«Els he d’informar que la formació d’aquest grup ja ha començat. (...) Ja vaig donar l’ordre que es formés», va asseverar el mandatari bielorús, segons informacions de l’agència de notícies BelTA. Lukaixenko va assenyalar, no obstant, que Rússia «no busca aquest tipus de conflictes ara mateix». Tadeusz Giczan, periodista del canal Nexta i col·laborador del think tank Centre for European Policy Analysis (CEPA), va explicar que és «altament improbable» que Minsk se sumi directament al front. «Parlar molt sobre com dona suport a Rússia mentre fa poc és el modus operandi de Lukaixenko, les seves declaracions d’avui no són una excepció», va raonar el periodista.

Si es produeix, la participació bielorussa en la guerra tindria una tímida reacció de la població. Segons el periodista, «podria òbviament provocar protestes, però no seria gens seriós, almenys al principi, perquè molts dels líders opositors i activistes són a la presó o a l’exili, sobretot els més actius». Giczan creu que en fases avançades del conflicte «podria sorgir algun tipus de guerra de guerrilles quan un important nombre de tropes bielorusses estigui al front, però per ara això és massa llunyà per saber què passarà». Altres veus de l’oposició apunten que les tropes del seu país no estan preparades per participar en el conflicte. Fa anys que Rússia i Bielorússia aprofundeixen en l’Estat de la Nació, una organització supranacional que alguns analistes consideren que podria acabar en la unió dels dos països en un sol estat.