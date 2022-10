El Suprem britànic estudia si Escòcia pot votar la seva independència

El Tribunal Suprem del Regne Unit començarà a considerar avui si el Parlament a Escòcia pot convocar un referèndum sobre la independència sense el consentiment del Govern britànic, com estableix la normativa actual. Està previst que la vista duri dos dies. El Partit Nacional Escocès (SNP) va presentar la consulta i si els jutges avalen la petició, la seva líder, Nicola Sturgeon, té la intenció de celebrar el nou referèndum el 19 d’octubre del proper any. Cinc jutges del tribunal, presidit pel magistrat Robert Reed, escoltaran els arguments de les dues parts sobre un punt de transcendència constitucional, abans de fer públic el dictamen setmanes després. El Suprem podria inclinar-se a favor de l’executiu d’Edimburg, fer-ho en contra o decidir inhibir-se i no pronunciar-se sobre aquest tema.

«Si Westminster hagués tingut el més mínim respecte per la democràcia escocesa, aquesta vista no hauria estat necessària», va assegurar ahir Sturgeon, davant delegats i militants que assistien a la cloenda de la conferència anual de l’SNP a Aberdeen. «Però Westminster no té cap respecte. Això vol dir que aquest assumpte tard o d’hora havia d’acabar als tribunals». Tant Liz Truss com el seu predecessor, Boris Johnson, i abans que ell Theresa May, han rebutjat una nova consulta.

En cas que els jutges s’oposin a la ruta que pretén seguir l’SNP, Sturgeon va destacar que respectaran la decisió. «Creiem en l’estat de dret», va afirmar. En aquestes circumstàncies, la líder nacionalista pretén transformar el resultat de la propera elecció general en un referèndum de fet sobre la independència. Sturgeon no va explicar com funcionaria aquesta suposada nova via, que podria desembocar en un intent de donar per aprovada la independència sense el consentiment del parlament de Westminster.