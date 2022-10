França requisarà dipòsits de benzina per garantir-ne el subministrament

«Estació tancada. No hi ha més combustible». Amb aquest missatge escrit en un tros de cartró, la benzinera de Total propera a Porte des Lilas, al costat del perifèric (al districte XX de París), convidava ahir els seus potencials clients a fer mitja volta. Com gairebé la meitat de les estacions de servei de la regió parisenca, s’ha quedat sense benzina. El 30% de les benzineres a França patia ahir escassetat de combustible. Aquest problema de subministrament, provocat per una multitudinària vaga des de finals de setembre a tres de les sis principals refineries del país, s’ha convertit en tot un maldecap per a centenars de milers de francesos i per al Govern d’Emmanuel Macron.

La primera ministra, Élisabeth Borne, va anunciar ahir a la tarda que reclutaran treballadors a través de dispositius legals per trencar la vaga. El seu objectiu: restablir el funcionament dels dipòsits de combustible de la multinacional nord-americana Esso-Exxon mobil. Sis dies després d’haver dit que no hi havia «problemes d’escassetat», l’executiu centrista decideix intervenir en aquest conflicte social i s’imposa amb mà de ferro. Una decisió presa després de les llargues cues, de més d’una hora, i els moments de caos i tensió dels darrers dies. Això li ha generat crítiques de poca capacitat d’anticipació i estar desconnectats de la realitat. Aquests problemes de manca de gasolina, sobretot al nord de França i la regió metropolitana de París, es van deure a la multitudinària vaga dels treballadors de les refineries i dipòsits de combustible de Total i Esso-Exxon mobil. Fins a un 90% dels operadors d’aquestes plantes participen en aquesta mobilització, la més important de les darreres dècades a França en un sector amb una important presència sindical. Exigeixen a les direccions respectives uns notables augments salarials -del 10% en el cas de Total i del 7,5% en el d’Exxon- que tinguin en compte l’alça de la inflació (del 5,6% al setembre) i els beneficis espectaculars registrats per aquests grups energètics. Amb un benefici net de més de 10.000 milions d’euros durant el primer semestre, Total simbolitza aquelles empreses que van aconseguir uns guanys rècord, considerats indecents per una part de l’opinió pública gal·la, gràcies a la crisi energètica. «Exon ha guanyat més diners que Déu», va retreure el president nord-americà, Joe Biden, al gegant energètic. Tot i això, els dirigents d’aquestes empreses no van voler acceptar les exigències dels treballadors de les seves refineries i dipòsits, que cobren uns salaris d’entre 1.600 (al començament de carrera) i 3.500 euros (al final). «Són els nostres patrons els que prenen els usuaris com a ostatges, no nosaltres», assegura Adrien Cornet, treballador de la refineria de Grandpuits i afiliat a la CGT, en declaracions al diari d’esquerres L’Humanité. Primers acords Després d’haver-se mantingut inflexibles durant les dues primeres setmanes de vaga, Total i Exxon van acceptar negociar diumenge i ja han arribat a acords amb els sindicalistes moderats (CFDT), als quals s’oposen els més combatius (CGT i Force Ouvrière). Van flexibilitzar la seva posició una vegada un sentiment creixent de caos va impregnar en l’opinió pública. La setmana passada, un home va patir sis ganivetades, davant dels seus fills, després d’una discussió en una benzinera. Un grup de joves d’una localitat de la regió parisenca van aconseguir el control d’una estació dilluns a la nit i només servien combustible a un preu normal als habitants del barri.