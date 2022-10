L’Exèrcit necessita 20.000 militars per ser operatiu

Cada pilot de caça espanyol que ha estat controlant avions russos a la missió de l’OTAN del Bàltic cobra 2.000 euros nets al mes. No és el salari sinó la vocació el que manté aquests joves a l’estreta cabina dels Eurofighter, cadascun valorat en 100 milions d’euros, l’avantguarda de la defensa aèria.

Espanya només compta amb 21 experts en actiu capaços de manejar un Eurofighter. Després de lustres de retallades pressupostàries des de la crisi de la bombolla, la manca de personal especialitzat és el principal problema al qual s’enfronta avui l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai. Els seus comandaments calculen que ja necessiten 5.700 professionals per mantenir l’operativitat que exigeix la vigilància d’un espai aeri de 2,2 milions de quilòmetres quadrats i les missions a l’exterior, o la defensa aèria «pot quedar tocada», avisen les fonts consultades.

El cas de la Força Aèria és el més urgent, però no l’únic. A totes les Forces Armades hi ha una carència de personal de prop de 20.000 militars, la suma de les necessitats admeses per alts oficials dels tres exèrcits. Es demanen tant membres de tropa i marineria com, i vet aquí una aresta del problema, suboficials i oficials especialistes. El temps no va en cap cas a favor: formar un pilot de combat per portar un Eurofighter, per exemple, costa un mínim de cinc anys.

La demanda per a la «plena operativitat» es reparteix en 12.000 militars de Terra, els 5.700 peremptoris de l’Exèrcit de l’Aire i 4.000 militars i 2.700 civils que demanen a l’Armada. En tropa i marineria el sostre de personal de les Forces Armades ha baixat dels 86.000 el 2010 fins a 79.000, el màxim que la llei permet als exèrcits fins al proper 31 de desembre.

Les fonts consultades indiquen que Terra ha perdut 7.000 places aquest període, 5.000 l’Aire i 2.393 l’Armada. En el cas de Terra, la demanda és «relativa». L’adjectiu el posa un executiu de Defensa que explica: «Depèn de l’ambició que tingui cada Govern» sobre un exèrcit que acostuma a rotar les seves millors unitats per missions de l’OTAN i la UE amb un estret marge de reemplaçament. Aquesta és una de les raons de l’ensinistrament intens dels militars espanyols.

Conciliació familiar

Algunes unitats d’elit, com la Brigada Paracaigudista, tenen operatius a no més d’un 70% dels soldats que preveu la planificació més moderna: hi ha 500 paracaigudistes a cada batalló, dissenyat per a 700. Són 3.000 en total. A l’Armada el fenomen proporciona un altre maldecap als almiralls: l’escassetat de personal militar converteix la conciliació en un problema sense solució.