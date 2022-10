El Líban i Israel fixen les seves fronteres marítimes arribant a un acord històric

«Acord històric» entre el Líban i Israel. Els dos països enemics, amb la mediació nord-americana, han aconseguit posar-se d’acord sobre la seva frontera marítima compartida després de mesos de negociacions. Malgrat els límits del pacte, l’anunci arriba per alleugerir les preocupacions econòmiques i de seguretat de tots dos. A més, Israel es prepara per celebrar eleccions d’aquí a tres setmanes, mentre que, al Líban, la classe política s’anota un punt entre acusacions constants d’inacció.

Israel va ser ahir el primer a confirmar-lo. «Aquest acord sense precedents enfortirà la nostra seguretat, impulsarà la nostra economia i oferirà energia més neta i assequible a països de tot el món», va remarcar el primer ministre, Iair Lapid, a Twitter. Després, va ser el president libanès, Michel Aoun, qui va acceptar la proposta final dels EUA, tot i que no de forma oficial. Mentre gaudeix de les últimes setmanes abans del final del seu mandat el 31 d’octubre, Aoun va descriure la versió final com a «satisfactòria per al Líban perquè compleix les demandes libaneses». Hezbol·là, la milícia i el partit polític libanès amb representació parlamentària, va mostrar el seu suport a la postura de l’Estat i va assenyalar que no ha «interferit» en les negociacions.

El pacte resol una disputa territorial a l’extrem oriental del mar Mediterrani. A la zona, el Líban pretén explorar si hi ha bosses de gas natural per alleujar la seva asfíxia econòmica. En aigües pròximes, Israel ja ha trobat grans quantitats d’hidrocarburs. Hezbol·là ja va amenaçar de fer ús de la força contra Israel si aquest explorava la recerca de gas abans que pogués fer-ho el Líban.

Els EUA també van celebrar com una victòria la resolució, que permetrà tant a Israel com al Líban obtenir gas sense risc de conflicte. A més, d’alguna manera, aquest acord implica un reconeixement de facto d’Israel i les seves fronteres.