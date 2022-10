Multa de 6,8 milions per una festa il·legal a Mallorca

Una festa il·legal celebrada en un xalet de Palma de Mallorca en plena alerta sanitària per la covid s’ha saldat amb una proposta de sanció de 60.000 euros per a cadascun dels 114 participants que van ser identificats. Aquestes quanties estan contemplades en un decret llei aprovat pel Govern balear el juliol del 2020 que incloïa multes entre cent euros per a les infraccions lleus i 600.000 euros per a les més greus per incomplir les restriccions en matèria de reunions socials i aforaments. En total, l’import de les sancions suma una mica més de 6,8 milions d’euros.

Els agents van identificar un total de 114 persones i van aixecar acta per una infracció molt greu de la normativa sanitària que regia en aquell moment a Mallorca. Aquell mateix estiu el Govern va aprovar restriccions severes a l’oci nocturn motivades per les males dades epidemiològiques i d’ocupació hospitalària.