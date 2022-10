La població russa d’Odessa se’n va o es manté en silenci davant la invasió

Quan va començar la invasió russa d’Ucraïna, l’alcalde d’Odessa va trigar cinc dies a pronunciar-se sobre l’agressió, cinc dies eterns a condemnar els bombardejos massius que van servir de paraigua letal per a la irrupció de les tropes del Kremlin a territori ucraïnès. «Va optar per esperar a veure què passava», diu ara el regidor de l’oposició Petro Obukov en un dels parcs de l’anomenada Perla del mar Negre. «Igual que el governador de la regió, pensava que els russos podrien prendre Kíev en uns dies i després temia la reacció de bona part del seu electorat, que llavors sentia una forta afinitat amb Moscou». No en va, a les últimes eleccions municipals (2020) els partits prorussos van obtenir gairebé la meitat dels escons del consistori.

La invasió no només ha obligat la ciutat a replantejar-se què fer amb el seu passat, sinó que ha enviat alguns dels seus habitants a una mena d’exili interior mentre trastornava els afectes plurinacionals dels altres. El que sí que ha desaparegut d’Odessa són els russos que suposaven una part substancial del turisme i el mercat immobiliari. Des d’habitatges a hotels o negocis de diverses característiques. «No hi ha estadístiques fiables, però la majoria ho van vendre tot després de l’annexió de Crimea el 2014. Totes les transaccions estan ara congelades»», assegura Irina Kolodko, una empresària del sector.