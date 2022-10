El Govern busca com encaixar les exigències del PP per renovar el CGPJ

La greu irregularitat institucional que suposa que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) porti gairebé quatre anys amb el mandat caducat va monopolitzar les principals rotllanes del Dia de la Hispanitat al Palau Reial. Després de la reunió de dilluns de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en què tots dos van acordar la renovació de manera urgent, falta saber quan i, sobretot, com arribaran a aquest acord després d’anys d’excuses i retrets.

En acabar la desfilada pel Passeig de la Castellana, les autoritats i representants de la societat civil van acudir a la tradicional recepció oferta pels Reis al Menjador de Gala, on els periodistes convidats van poder comentar aquest assumpte amb el president del Govern i el líder del PP. Tots dos van coincidir que la solució pot arribar els pròxims «dies», perquè l’elecció dels noms dels vocals del CGPJ està avançada amb els «criteris d’idoneïtat» exigits per Feijóo, perquè no siguin perfils vinculats a la política.

Menys quòrum van mostrar quan se’ls va demanar que expliquessin com es tancarà el pacte. El president del PP va insistir que ell està disposat a renovar ja el CGPJ sempre que es modifiqui la llei orgànica que regula l’elecció dels vocals, per donar un poder més directe als jutges en l’elecció del seu òrgan de Govern. «Ens ho demana Europa», va repetir. Feijóo es va escapolir i no va contestar quan se li va preguntar si Sánchez ha cedit davant d’aquesta petició seva. Pocs minuts després, el cap de l’executiu va dir de manera vehement que el líder dels conservadors no li va posar la condició del canvi de la llei en el cara a cara dilluns. «El PP ha de prendre una decisió: complir o no la Constitució. Vol continuar amb el camí de Pablo Casado o no?», va preguntar.

El dirigent socialista va assegurar què ell ja va arribar a un pacte amb l’anterior president del PP i es va comprometre a «obrir-se a millorar el procés d’elecció dels jutges si fos necessari». Com es pot encaixar aquesta exigència dels populars amb l’acord amb el Govern és el quid de la qüestió. Es deixa per escrit? Quin compromís es posa negre sobre blanc?

Ponència al Congrés

Al document que Feijóo va presentar al juliol -proposta per reforçar la independència judicial i la qualitat democràtica a Espanya-, els conservadors plantegen que, «en paral·lel a la renovació», s’hauria de tramitar «una reforma de la llei orgànica del poder judicial que asseguri un canvi del model d’elecció del CGPJ de consens» i «s’encarregarà una proposta de reforma al nou CGPJ i al Congrés es crearà una ponència, al si de la comissió de Justícia, que emetrà un informe sobre això, tots dos en un termini improrrogable de sis mesos». Amb aquest termini del PP, quan la proposta estigués a punt, la data de les eleccions generals estaria tan a prop que no donaria temps a modificar la llei aquesta legislatura.

«Alguna cosa ens hauran de donar per poder vendre el nostre canvi de posició davant els nostres electors», assenyalen fonts dels populars en referència al fet que Feijóo no pot cedir en tot i no aconseguir res de la seva principal demanda en aquest assumpte. Necessiten una pista d’aterratge, afegeixen aquestes fonts, per justificar-se per asseure’s amb el Govern ara i frenar qualsevol crítica que li pugui arribar de Vox, el seu principal competidor davant del votant de dretes.

Al PP admeten que ha estat el polític gallec el que ha canviat el pas i ara s’ha obert a renovar el CGPJ, sense esmentar si s’ha sentit pressionat per Brussel·les i la dimissió de Carlos Lesmes.