L’absència de Lesmes marca la desfilada del Dia de la Hispanitat a Madrid

Sota presidència dels Reis i la infanta Sofia i per primer cop sense la màxima representació del poder judicial, 4.000 militars dels tres exèrcits i de la Guàrdia Civil més una representació d’altres organismes de la Seguretat de l’Estat van desfilar ahir per la Castellana de Madrid per celebrar el Dia de la Hispanitat. No hi va ser el dimitit Carlos Lesmes, que segons el BOE ja és expresident del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Fonts del Govern van haver de respondre abans de l’inici dels actes contra una remor difosa a l’inici de la jornada, i aclarir que els vocals del CGPJ i altres alts magistrats que no assistissin a la desfilada ho farien per voluntat seva, i no perquè no haguessin estat convidats. La invitació era als seus despatxos des de divendres. La va cursar Defensa a jutges que, en definitiva, són companys de carrera de la ministra Margarita Robles.

La desfilada va estar marcada a l’inici pels ja acostumats xiulets i insults al president del Govern per part de l’ala ultradretana del públic. Pedro Sánchez va aparèixer uns segons després que arribés a la plaça de Lima de Madrid el Rolls Royce dels Reis. El seu retard va provocar polèmica, malgrat la seva brevetat, perquè no estava esperant al costat de les màximes autoritats de la festa, aguantant dempeus la pluja d’insults. «Jo he sortit quan ens han dit, a tres quarts», va explicar el cap de l’executiu les rotllanes de la posterior recepció reial. «En l’últim en què es va ocupant el passatger del cotxe és en quin moment arriba», va explicar una font de Moncloa.

A la tribuna hi va ser el Govern, aquesta vegada amb 17 ministres, i van faltar, com habitualment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lehendakari Íñigo Urkullu. A la llista d’absències, també la princesa d’Astúries, Elionor, que està estudiant el batxillerat a Gal·les. Va ser la primera desfilada que organitzaven els exèrcits en la nova era d’amenaça nuclear. La jornada va estar emmarcada amb el record de la guerra d’Ucraïna, i en aquest marc la ministra de Defensa va especular ahir sobre una eventual utilització per part de Rússia de l’arma nuclear. «Aquest escenari no el podem descartar», va assenyalar a Radio Nacional.

«Risc real»

En aquest sentit, la titular de Defensa va explicar que ara mateix no es disposa de dades d’intel·ligència militar «per pensar que seran llançades», però igualment «els serveis d’intel·ligència saben que aquest és un risc real davant la circumstància d’un Putin que es vegi acorralat, com efectivament ho està ara». Robles considera que el líder rus «està perdent la guerra i el suport de part de la comunitat internacional» i «pot tenir unes reaccions molt agressives».