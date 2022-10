Meloni afronta dificultats en la confecció del seu equip de Govern

Sempre absorta en les lectures precoces i els eterns murmuris, Itàlia està aquests dies particularment excitada davant l’expectativa per la primera reunió del seu nou Parlament, prevista per a demà. S’obrirà així formalment el ritual democràtic per a la formació del proper Govern italià, antecedit aquestes setmanes per un maremàgnum d’especulacions i gairebé cap certesa sobre el disseny del nou executiu.

No és infreqüent que sorgeixin problemes poc després d’uns comicis però, en el cas de Giorgia Meloni, la líder de l’ultradretà Germans d’Itàlia, també evidencia la complexitat del desembarcament d’una força que té dos socis dels quals no pot prescindir i que, a més, no ha liderat mai una coalició que aspira a governar el país transalpí.

En un dels pocs missatges públics sobre qüestions de política interna des que va guanyar les eleccions, Meloni va dir que el seu Govern serà «el més polític fins ara», és a dir, no tècnic. «Els governs són polítics quan reben un mandat popular, una guia política, una majoria nascuda de les urnes, i no als palaus, i tenen un programa i una visió clara», va afegir la guanyadora dels comicis del 25 de setembre a Itàlia , en un discurs, però, poc aclaridor sobre qui seran els integrants del seu equip.

«Orgull i satisfacció»

Meloni va reaccionar així després que la Lliga de Matteo Salvini, la segona força dins de la coalició, afirmés que «seria una gran satisfacció i un orgull» tenir «un paper rellevant» al Ministeri d’Economia. Aquesta és una de les carteres més rellevants sobretot de cara al pla de recuperació europeu, del qual Itàlia n’és un dels principals receptors (al voltant de 200.000 milions d’euros). Tant és així que la persona que estarà a càrrec d’aquesta important cartera, avui dia, es desconeix.

Tot i que treure conclusions sigui difícil, més en un país com Itàlia, les dificultats de Meloni també han estat evidenciades per Ignazio La Russa, cofundador de Germans d’Itàlia i un dels pesos pesants de la formació. La Russa va dir la setmana passada que al nou gabinet italià hi haurà tècnics, encara que no seran la majoria. «El seu número no serà preponderant», va afirmar. Paral·lelament, fonts de la Lliga van afegir que aquesta formació voldria encarregar-se de gestionar les polítiques del nou Govern en matèria de Seguretat, Obres Públiques i Autonomies. «Sabem com fer-ho i amb qui», van dir.