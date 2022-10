El Consell de Ministres aprovarà el pròxim dimarts un nou paquet de mesures de 3.000 milions d'euros que permetrà reduir la factura energètica que paguen el 40% de les llars. Entre altres, suposarà la creació d'una nova tarifa regulada (TUR) per a les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural fins a finals de 2023 que reduirà a la meitat la factura d'1,7 milions de llars. L'executiu espanyol també reforçarà el bo social elèctric per a 1,3 milions de llars que disposen de bo elèctric mitjançant un increment del descompte del 65% i el 80% per a les famílies vulnerables i amb vulnerabilitat seriosa, respectivament. També eleva un 15% la quantitat d'energia amb dret a descompte.

A més, amb caràcter temporal, l'executiu crea una nova categoria de consumidors amb dret a descompte d'un 40% a les seves factures. Beneficiarà llars amb ingressos reduïts i beneficiarà uns altres 1,5 milions de famílies. L'executiu també millorarà el bo social tèrmic i elevarà l'ajuda mínima a 40 euros. Per fer-ho possible, els anys 2022 i 2023 duplicarà el pressupost del bo per a llars vulnerables, fet que permetrà doblar l'ajuda mitjana fins als 375 euros per llars. Fins ara l'ajuda mínima era de 35 euros i el màxim anual era de 350 euros. Totes aquestes mesures han estat anunciades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença a petició pròpia al Congrés dels Diputats, on ha fet bandera de l'excepció ibèrica, que molts països europeus, ha dit, pretenen aplicar ara. El president espanyol ha carregat contra el PP de Feijóo, que –ha dit- és el mateix de Rajoy, i ha criticat el «negacionisme» d'una oposició que segons ha afirmat en comptes d'ajudar només s'ha dedicat a «assetjar i provar de derrocar el govern en dos dels moments més crítics de la història recent d'Espanya». Ha destacat les mesures del seu executiu per pal·liar els efectes de la inflació amb la mobilització de més de 35.000 milions d'euros, el 3,5% del PIB amb «rebaixes selectives d'impostos», les ajudes al sector del transport, i la bonificació del 100% de Rodalies, que segons ha assegurat permet que una persona amb una nòmina de 1.500 euros al mes amortitzi prop de la meitat de l'impacte de la inflació. Vox arriba tard al ple Els diputats de Vox han entrat en bloc a l'hemicicle del Congrés quan Sánchez portava poc més d'un minut parlant. Ho han fet, segons ha confirmat el partit, en contrapartida als 50 segons que el president espanyol va fer esperar el rei Felip VI a l'acte de la desfilada militar del 12-O pel que Moncloa assegura que va ser un petit error de protocol. L'entrada dels 52 diputats en bloc ha fet que el president espanyol, Pedro Sánchez, interrompés el seu discurs mentre no seien. Suport a províncies despoblades Sánchez també ha anunciat el desplegament d'ajudes a les tres províncies amb menys densitat de població de l'Estat, com són Sòria, Terol i Cuenca. Aquestes zones tindran una reducció de les cotitzacions empresarials en els contractes indefinits ja existents i en els nous contractes indefinits que se signin. El cap de l'executiu ha defensat la necessitat «d'enfortir el teixit productiu» en aquests territoris i generar oportunitats en municipis petits.