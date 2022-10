El CGPJ ignora Lesmes i escull com a suplent Mozo, el vocal de més edat

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha ignorat l’informe tècnic encarregat pel fins ahir president de l’òrgan, Carlos Lesmes, sobre la seva substitució, i va portar ahir a la presidència interina de l’òrgan el vocal de més edat, el progressista Rafael Mozo. L’acord va tirar endavant amb 16 suports -entre ells el del mateix Mozo-, mentre que el vocal i magistrat del Tribunal Suprem Wenceslao Olea va votar-hi en contra i es va produir una absència, la de la vocal a proposta del PSOE Mar Cabrejas, que es va absentar en votar aquest punt.

A l’espera del que sembla que serà una ràpida renovació del CGPJ, Mozo veurà «supervisades» les seves atribucions, perquè no és un nomenament, sinó una suplència, cosa que salva el veto que se’ls va imposar a fer noves designacions. Aquesta limitació va ser la condició posada pels vocals nomenats a proposta del PP per assumir l’opció dels progressistes i nomenar Mozo en comptes d’acceptar que la presidència passés al president de la Sala Primera del Suprem, Francisco Marín Castán, proposat per Lesmes.