La guerra de les províncies

Pro vinci (per als vençuts) és com van anomenar els romans cadascuna de les demarcacions territorials que anaven creant a mesura que conquerien els territoris on vivien les diferents tribus d’Europa. L’etimologia es va difuminar amb la història però la seva maledicció sembla continuar vigent d’acord amb el que encara passa: en països com Espanya hi ha dos tipus d’habitants, els de la capital i els de les províncies, pel que sembla amb diferents drets.

La intenció del Govern espanyol de repartir per diferents zones del país els organismes públics de nova creació (a descentralitzar alguns dels existents ja ha renunciat pel seu alt cost polític i econòmic) per tal de corregir les desigualtats entre unes províncies i altres que caminen cap a la seva desertització completa, ha provocat la reacció de la capital, que es creu amb el dret d’acaparar tot l’Estat i els seus beneficis. Res de repartir amb els altres. «L’Estat és nostre» ve a dir amb la seva reacció la presidenta de Madrid, amb un patriotisme esbombat que es veu que és només verbal, ja que li sembla malament que els seus compatriotes d’altres regions tinguin dret a viure també. I el mateix l’alcalde de Madrid, l’afirmació del qual que la ciutat que governa és la millor aliada de l’Espanya buidada hauria de figurar en l’antologia de la comèdia si no fos un exercici de cinisme insuportable. Només cal sortir de Madrid per veure els beneficis que la capital aporta a les seves províncies limítrofes, convertides en deserts i en residències de cap de setmana per als madrilenys, perquè els seus habitants se n’han anat tots a Madrid per poder tenir una feina digna.

L’Agència Espacial Espanyola o la de Supervisió de la Intel·ligència Artificial són dos d’aquests organismes públics de nova creació que el Govern pretén portar fora de Madrid per a disgust de les autoritats madrilenyes, que consideren que l’administració de l’Estat els pertany. Però el problema no s’acaba aquí. El problema continua perquè tant les autonomies com les províncies que les integren es disputen aquesta adjudicació en una mostra d’insolidaritat que fa que la de Madrid sembli normal. Com es resoldrà l’assumpte sembla difícil d’endevinar, però hom imagina que acabarà passant com amb tot en aquest país: que al final s’imposarà el poder polític i qui més poder tingui s’acabarà sortint amb la seva sense importar que sigui just o no. Per començar, les condicions que el Govern exigeix a les ciutats que aspiren a acollir els nous organismes ja són discriminatòries, ja que no totes les tenen i no per culpa seva precisament. Si del que es tractava era de corregir les desigualtats entre províncies no es pot considerar les mancances inconvenients, sinó al revés, i, si es pretén descentralitzar recursos i funcionaris, no es pot deixar l’elecció en mans de les autonomies, la tendència a la centralització de les quals és en molts casos més gran que la de Madrid, malgrat que la critiquin després.

Que la guerra ha començat ho demostren els enfrontaments que ja s’estan produint entre les diferents autonomies, fins i tot entre les que tenen governs del mateix signe ideològic com Andalusia i Madrid, i, dins de cada autonomia, entre les províncies i les ciutats que aspiren a rebre el mannà estatal, aquell que n’asseguri la prosperitat o, en molts casos, la supervivència mateixa. És el que té la insolidaritat, aquest càncer que s’ha propagat des de fa molt per tot Espanya amb les exigències dels uns i la claudicació dels altres, tot en nom de la governabilitat del país.