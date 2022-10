Itàlia inaugura la legislatura al Parlament amb tensions a la dreta

El Parlament italià té mala premsa, és un sentiment força estès sobretot fora d’Itàlia. La d’ahir, dia de la primera reunió d’aquest hemicicle després de les eleccions del 25 de setembre, no va ser la jornada que permeti desmentir aquesta sensació. «Vés a prendre pel…». D’aquesta manera, l’ancià Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, es va dirigir al cofundador de Germans d’Itàlia, l’ultradretà Ignazio La Russa, poc abans de la votació en què va ser elegit (amb 116 vots a favor de 200) com a president del Senat.

Va ser el senyal més estrepitós fins ara de les dificultats de Giorgia Meloni. Cada cop són més els que creuen que el camí de la líder de Germans d’Itàlia per formar el nou Govern italià suposarà moltes dificultats i que els problemes poden no només venir de la Lliga de Matteo Salvini, el segon soci per importància de la coalició de dreta que va guanyar els comicis italians. Prova és que, més enllà de l’exabrupte de Berlusconi, Forza Italia també va optar per no donar el seu vot a La Russa, un exministre el pare del qual va formar part del Partit Feixista de Benito Mussolini.

La gresca, pel tema de sempre: el repartiment dels seients del poder. Berlusconi -que va tornar a entrar al Parlament després de 9 anys d’absència- no està d’acord amb els avenços de les negociacions amb els seus aliats polítics. En particular, segons la premsa italiana, l’ex-Cavaliere estaria molest pel repartiment entre la Lliga i els Germans d’Itàlia de les presidències de les dues cambres del Parlament. I a més també una de les deixebles, Lucia Ronzulli, hauria estat exclosa de l’equip de Govern.

Més sorpreses poden arribar en els propers dies, fins i tot avui, dia en què els diputats hauran de seguir votant per elegir el nou president del Congrés italià, després que cap candidat aconseguís imposar-se en les primeres tres votacions que es van registrar ahir.