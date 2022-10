El PP rebaixa les seves exigències per pactar el desbloqueig judicial

La pista d’aterratge perquè el PP pugui pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després d’haver-la bloquejat quatre anys va millorant. Els conservadors estan cada dia més a prop d’acordar amb el Govern els noms dels 20 vocals i del president que compondran aquest òrgan. Els populars ja han assumit que Pedro Sánchez no vol modificar la llei orgànica que regula el CGPJ per donar més poder als jutges i ha rebaixat la seva exigència. Ja no li demanen que es comprometi a canviar aquesta norma amb aquest principal objectiu. Ara, segons fonts coneixedores de la negociació a dues bandes, Alberto Núñez Feijóo només espera que digui «per escrit» que se sol·licitarà al nou CGPJ una proposta de reforma de la llei, que també pot incloure altres elements per millorar la independència del poder judicial com l’eliminació de les portes giratòries o la necessitat que els vocals siguin perfils desvinculats de la política en els cinc anys immediatament anteriors.

Feijóo, això sí, ho necessita per escrit per acontentar els seus propis votants, que han vist com durant mesos el seu partit utilitzava com a excusa per no asseure’s amb l’executiu la necessitat de canviar la llei. «Tots els acords als quals arribem amb el Govern han de ser escrits, perquè, si són orals, són simples converses. No conec cap acord que no s’escrigui, que no se signi, que no comprometi les parts», va declarar ahir Feijóo després d’anar a una conferència del líder d’UGT, Pepe Álvarez. El compromís, segons els passos que estan fent a poc a poc els conservadors, sembla que serà la simple obligació per a Sánchez de sol·licitar l’informe.

Els populars van dissenyar un pla per «reforçar la independència judicial» el juliol en què van proposar que el nou CGPJ que elegeixin ara faci una proposta de reforma de la norma. Els conservadors creuen que seria òptim que plantegessin la seva opció en un termini de sis mesos, que inclogui, entre altres coses, que «es garanteixi una decisiva participació dels mateixos jutges i magistrats en l’elecció» de l’òrgan. En paral·lel, la comissió de Justícia al Congrés també crearia una ponència i hauria de tenir els seus treballs enllestits en sis mesos. La novetat d’ahir és que Feijóo ha assumit que tot aquest procés podria acabar en res si Sánchez segueix a la Moncloa després de les properes eleccions generals, a finals del 2023. Segons fonts del seu equip, el president del PP dóna per fet que el líder socialista no se sentirà obligat a impulsar els canvis normatius que li pugui proposar el nou CGPJ, que, suposadament, ja representarà el Congrés actual.