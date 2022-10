La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dissabte que "aquesta setmana" es presentarà el nou marc normatiu sobre les condicions laborals dels becaris. "No permetrem més precarietat en les persones que s'estan formant al nostre país", ha assegurat en un acte a Sabadell. Díaz ha presentat el seu projecte polític, Sumar, a la cocapital vallesana i ha aprofitat per avançar aquesta mesura i garantir que "s'ha acabat explotar la gent jove" que treballa fent pràctiques. A més, ha explicat que el seu equip està treballant un una llei que eviti les deslocalitzacions d'empreses i que obligui les que vulguin canviar de lloc a "tornar fins a l'últim cèntim d'euro públic que hagi rebut".

En un esdeveniment amb presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el diputat al Congrés Joan Mena, candidat dels comuns a l'alcaldia de Sabadell a les properes eleccions municipals, Díaz ha defensat l'"impost de solidaritat" per gravar "els qui tenen més de tres milions d'euros", que ha de permetre abaixar impostos "dos punts" a les petites empreses i als autònoms.

La també ministra de Treball i Economia Social ha lamentat que els successius consells de ministres han tingut "múltiples representants de les grans empreses, energètiques, banques, poders fàctics i grups de distribució", però no "gaire ministres que representessin la gent treballadora". Per això, s'ha reivindicat com a veu d'aquest col·lectiu: "Sé molt bé d'on vinc i a qui represento".

Alhora, ha recordat el 82è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys a mans del franquisme i ha celebrat que "per fi" el govern espanyol impulsa una llei sobre la memòria democràtica. "Hem trigat massa anys a reconèixer la llei de memòria democràtica, a posar en valor la legalitat republicana i a dir a aquells homes i dones que estaven defensant la legalitat d'aquest país", ha dit, en referència a bàndol republicà.