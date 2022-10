Canvi de rumb en la política econòmica del Regne Unit. El nou ministre de Finances britànic, Jeremy Hunt, ha participat en diverses entrevistes aquest dissabte en les quals ha deixat clar que hi haurà un gir en la política econòmica del seu predecessor. Hunt ha advertit que s’hauran de prendre «decisions difícils» per rectificar el projecte econòmic del govern i ha anunciat que alguns impostos pujaran.

«Vull ser sincer amb la gent: hem de prendre decisions difícils, les últimes setmanes han sigut molt difícils», va dir, en les seves primeres declaracions públiques com a ministre de Finances, segons recull AFP. El nou ministre ha admès a la BBC i Sky News que l’Executiu «es va equivocar» i que «hi va haver dos errors»: reduir del 45% al 40% l’impost sobre la renda per a les grans fortunes i també anunciar aquests plans sense l’aval previ de l’Oficina de Responsabilitat Pressupostària. «La primera ministra va reconèixer (aquests errors), per això soc aquí», va afirmar, i va afegir que compartia les «bases» del seu pla econòmic.

La primera ministra conservadora, Liz Truss, va nomenar divendres Hunt per reemplaçar Kwasi Kwarteng, destituït després que el pla fiscal anunciat a finals de setembre va desplomar la lliura esterlina davant el dòlar dels EUA i va disparar el cost del deute a llarg termini del Regne Unit, fet que va obligar al Banc d’Anglaterra a intervenir per evitar la fallida de diversos fons de pensions.

Durant la conferència Truss també va anunciar que hi haurà pujada de l’impost de societats el mes d’abril vinent, una cosa que havia descartat taxativament durant la campanya de les primàries dels conservadors. Fa dues setmanes ja havia capitulat amb una de les seves mesures més polèmiques: l’abolició del tram màxim impositiu, del 45%, per a les rendes superiors a 150.000 lliures (170.000 dòlars) anuals.

Hunt és el quart ministre britànic de Finances en un any, cosa que dona idea de la profunda inestabilitat que viu el país. Exministre de Relacions Exteriors i de Salut i pròxim a Rishi Sunak –adversari de Truss a la campanya per accedir a Downing Street–,Hunt té una àrdua tasca per endavant a l’haver de fer-se càrrec del pressupost anunciat el setembre pel seu predecessor i molt mal rebut pels mercats, bona part del Partit Conservador i la població.

«Un ministre de Finances no pot controlar els mercats, però el que puc fer és mostrar que podem finançar els nostres projectes sobre els impostos i les despeses i això necessitarà decisions molt difícils», va afirmar Hunt a Sky News. A falta de conèixer més detalls sobre el gir econòmic que pretén fer el nou ministre de Finances, Hunt va advertir que «els impostos no baixaran tant com esperava la gent i alguns impostos hauran de pujar», només un dia després que Truss recordés públicament que es va presentar a les últimes primàries conservadores amb un clar compromís de «disciplina fiscal» que contemplava, entre altres qüestions, rebaixes fiscals.