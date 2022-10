Liz Truss sacrifica el seu ministre de Finances i rectifica la política fiscal

Liz Truss insisteix que seguirà en el lloc de primera ministra, després de fer un altre gir fonamental a la seva política fiscal. La líder «tory» va destituir ahir divendres al titular de Finances, Kwasi Kwarteng, després de les destrosses causades pel pla de creixement econòmic ideat per tots dos, mà a mà. Kwarteng ha durat menys de sis setmanes en el càrrec. El seu acomiadament ha estat un intent desesperat de Truss de calmar els mercats i salvar la seva posició al capdavant del Govern, cosa que està molt lluny d’haver aconseguit. Davant la premsa li va ser impossible explicar com la sortida del seu més estret col·laborador no l’obliga a marxar també a ella. En el Partit Conservador els seus molts enemics remenen els noms de possibles successors. Els que l’han anat secundant se senten traïts.

El veterà Jeremy Hunt és el successor de Kwarteng. Hunt s’ha convertit en el quart ministre britànic de Finances en un any, la qual cosa dóna idea de la profunda inestabilitat que viu el país. Veterà de l’escena política, ha ocupat diverses carteres ministerials en els últims 12 anys (Cultura, Sanitat, Exteriors), però no té cap experiència en el Tresor i els departaments financers. El pla fiscal anunciat a la fi de setembre va desplomar la lliura esterlina enfront del dòlar estatunidenc i va disparar el cost del deute a llarg termini del Regne Unit, obligant el Banc d’Anglaterra a intervenir per a evitar la fallida de diversos fons de pensions. Aquest programa havia de concloure divendres.

Truss va confirmar el nomenament d’Hunt en una breu conferència de premsa en la qual també va anunciar que hi haurà pujada de l’impost de societats el mes vinent d’abril, alguna cosa que havia descartat rotundament durant la campanya de les primàries dels conservadors. L’augment, defensat llavors pel seu rival, Rishi Sunak, suposarà uns ingressos de 18.000 milions de lliures addicionals (20.700 milions d’euros). El mini pressupost va anar «més lluny i més ràpid del que podien tolerar els mercats», va declarar Truss, tractant de justificar el gir d’una estratègia, que a hores d’ara ha saltat per l’aire. Els economistes no creuen que aquest augment ompli el buit en les finances públiques creat per les retallades d’impostos, sense fons per a això

Sense autoritat

Nerviosa, sense autoritat, en una altra compareixença desastrosa de tot just nou minuts, amb discurs i respostes apreses de memòria, Truss va eludir les preguntes sobre la seva falta de credibilitat. «La meva prioritat és assegurar que tenim l’estabilitat econòmica que necessita el país és per això que he hagut de prendre les difícils decisions que he pres avui. La missió continua sent la mateixa», va assenyalar, insistint que complirà el promès: rebaixar impostos i augmentar el creixement. «Estic absolutament decidida a seguir endavant».

Truss va dir «lamentar encaridament» la marxa que Kwarteng, al qual va descriure com «un gran amic amb el qual comparteix la mateixa visió». En una altra jornada de drames en la vida política, el ministre va haver de tornar urgentment a Londres des de Washington on assistia a la conferència anual del Fons Monetari Internacional. El dia abans, Kwarteng havia descartat que es plantegés dimitir.

En la carta de comiat, Kwarteng va deixar clar que ha estat destituït. No hi havia cap paraula de rectificació o «mea culpa». Tampoc la primera ministra va mostrar contrició quan li van preguntar si li agradaria demanar perdó al seu partit, el conservador.