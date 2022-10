Mor als 46 anys de càncer de pulmó el metge i activista Jesús Candel, «Spiriman»

El metge Jesús Candel, més conegut com «Spiriman», va morir dijous als 46 anys després de no superar el càncer de pulmó que patia. El professional va anunciar a l’agost de 2020 que patia aquesta malaltia en un estadi molt avançat i amb metàstasi. Al febrer de 2021 va anuncar que havia superat el càncer. No obstant això, va recaure al juny d’aquest any i cinc mesos després va anunciar que hauria d’afrontar un dur procés de quimioteràpia.

El metge granadí va liderar la lluita contra les retallades en la sanitat pública a Andalusia i va coordinar la Unitat de Suport al Pacient Oncològic (UAPO). No obstant això, es va fer famós en les xarxes socials pels seus vídeos i explicacions sobre el covid i la pandèmia, juntament amb els seus discursos sanitaris i reflexions sobre la seva vida. Va treure al carrer a milers de persones en algunes de les manifestacions més multitudinàries que es recorden a Granada. Va denunciar la mala gestió en el Servei Andalús de Salut (SAS) i es va fer viral pels seus vídeos allà per 2016. Després de la marxa de Granada, es van celebrar d’altres a Huelva o Sevilla. Les seves intervencions van anar pujant de to fins a caure en els insults. El 2019 es va asseure a la banqueta per un delicte d’injúries contra el fiscal cap de Granada. Després seria també jutjat i condemnat pel mateix delicte contra l’expresidenta d’Andalusia, Susana Díaz, i els alts càrrecs de Salut per les seves difamacions en xarxes socials. Les seves declaracions en relació amb el covid i, posteriorment, amb el càncer, el van catapultar a la fama digital. Els seus vídeos sumaven molts milers de reproduccions. Les seves paraules no només eren categòriques, sinó que a vegades eren també controvertides., com quan va publicar que «Qui es vol curar de càncer es cura».