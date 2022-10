Putin avisa d’una «catàstrofe global» si xoquen Rússia i OTAN

El president de Rússia, Vladímir Putin, va advertir ahir divendres d’una «catàstrofe global» en cas d’un «enfrontament directe» entre Rússia i l’OTAN en territori d’Ucraïna. «La participació de qualsevol força militar en un contacte directe, en un enfrontament directe amb l’Exèrcit rus, és un pas molt perillós que pot portar a una catàstrofe global», va amenaçar Putin en una roda de premsa al final de dos dies de cims regionals a Astanà, la capital del Kazakhstan.

En resposta a un eventual desplegament de tropes aliades al país veí, Putin va expressar la seva confiança que imperi «el sentit comú» entre aquells que advoquen per aquesta opció. El president rus va fer aquesta afirmació coincidint amb el 60è aniversari de la Crisi dels Míssils de Cuba en 1962, que va posar a la Unió Soviètica i als EUA a la vora de la Tercera Guerra Mundial.

Respecte a l’OTAN, va considerar «un error» la decisió d’Alemanya de prioritzar les seves obligacions en el marc del bloc aliat a la defensa dels interessos econòmics del país. «I és que això té conseqüències econòmiques negatives per a l’Eurozona, en general, i per a la República Federal, en particular», va dir. Per a parlar d’aquest tema, en la televisió estatal russa van titular recentment de manera sarcàstica: «Nosaltres tenim gas. I vosaltres?»

El Consell de Seguretat de Rússia, encapçalat pel mateix Putin, va advertir aquesta setmana que si Ucraïna ingressa en l’OTAN, «aquest pas significarà una escalada garantida fins a la tercera guerra mundial».

L’entrada d’un altre país de l’espai postsoviètic i fronterer amb Rússia és una cosa que preocupa profundament el Kremlin. Aquesta inquietud, present des de 2014, va ser un dels arguments que va donar Moscou per a justificar l’inici de l’ofensiva el passat 24 de febrer.

Pel que fa a l’actitud amb Kíev, el president rus va rebaixar lleugerament el to afirmant que mai va ser la seva intenció «destruir Ucraïna», quan se li va preguntar si en acabar el conflicte continuarà existint el país. També va afegir que «no hi haurà més bombardejos». «De moment. En el futur, veurem», va reblar.

No ampliarà la mobilització

Uns altres dels temes que va tocar el dirigent rus va ser el de la mobilització de ciutadans russos. Va apuntar que ja han reclutat a 220.000 homes i que en dues setmanes haurà «acabat el procés». També va recalcar que en «el futur previsible» no contempla «ampliar aquesta mobilització». La mobilització, que es va anunciar el passat 21 de setembre, ha provocat la fugida de milers de russos del país.