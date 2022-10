Arma nuclear tàctica: un retrat robot

Durant un segon, una llum intensa il·lumina una columna de blindats ucraïnesos que avança per un prat. Una bola de foc ho devora tot en 120 metres al voltant, deixant un forat sense res més que pols. Els carros que circulen en un radi de 500 metres segueixen sobre les seves cadenes, però salten per l'aire les escotilles i es vaporitzen les tripulacions. En quilòmetre i mig, els soldats que avançaven a peu s'han volatilitzat o han caigut ferits per greus cremades; els que estaven en el fons d'una trinxera surten indemnes. La resta de la columna queda sense capacitat de rebre GPS, ni senyal de ràdio o mòbils, però continua avançant, ara sota cendres que plouran al cap d'un quart d'hora.

És una de les escenes probables d'atac rus a Ucraïna amb arma nuclear tàctica de baixa equivalència (baixa potència, dos quilotones que equivalen a 2.000 tones de TNT, per exemple), una de les que expliquen militars consultats per aquest diari des que Vladimir Putin, el setembre, redoblés la seva amenaça atòmica.

Alta tensió

Comandaments militars en actiu veuen encara la guerra nuclear «possible però no probable», malgrat l'alta tensió que travessa el conflicte des de la destrucció del pont sobre l'estret de Kerch.

Rússia té més caps explosius atòmics aptes per a ús tàctic que possibilitats d'usar-los, conclouen. Però són moltes ogives: 1.890 -segons el consens admès per l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics- llançables per qualsevol sistema, ja siguin els míssils Kalibr que dispara un submarí o les canonades de l'obús Pió. Al davant, l'OTAN té les dels Estats Units: oficialment 230 bombes B61, que només poden tirar-se des de l'aire.

Rússia va començar a desmantellar fa més de 30 anys 2.000 caps nuclears tàctics més, però va parar, sense que se sàpiga ara quants d'aquests han estat destruïts i quants reciclats. Els EUA en va fabricar menys, les imprescindibles per a contenir una primera onada de carros a Europa, perquè sempre va confiar més en l'arma nuclear estratègica, és a dir, la més potent… i final.

I aquesta és una de les derivades, la convicció que «no és possible un atac limitat amb bomba atòmica, per feble que sigui, sense conseqüències: sempre portarà a una represàlia massiva», explica un alt oficial de l'Armada, contra l'augurat aquest dijous pel representant europeu per a Exteriors i Defensa, Josep Borrell: «Respondrem; no amb un altre atac nuclear, però serà una resposta poderosa…».

Els advertiments de Putin al febrer i setembre entreobren una nova era de l'amenaça nuclear, i desfermen un vendaval d'especulacions públiques «que són també una arma de guerra, part de la seva desinformació», adverteix un general d'Artilleria.

S'entén per arma nuclear tàctica (ANT) aquella, generalment de baixa potència, que s'usa en el camp de batalla per a frenar un avanç enemic, aniquilar un batalló o centre de comandament, o destruir una infraestructura. L’ANT té un impacte més mesurat que les bombes nuclears estratègiques, que per la seva potència i objectiu -ciutats- donen una puntada al tauler de joc.

El problema és que seria precisament això, tirar el tauler per l'aire, emprar en guerra, per primera vegada des de Nagasaki, una bomba nuclear per petita que fos. De tàctica es convertiria en estratègica. «L'important per a Putin seria el precedent que suposaria, el missatge que donaria que està disposat a tot -especula l'artiller-, més que les baixes que causés amb aquest tret».

No només kilotones

«El debat popular és sobre la seva potència, quan una arma nuclear tàctica no es defineix més per les seves quilotones que pel seu ús», adverteix un assessor civil de Defensa. Aquests dies es desempolsen conceptes. El primer és la quilotona: com mil tones de TNT, explosiu militar bàsic. I el segon és Hiroshima: l'explosió que la va arrasar i va matar 139.000 persones era de 14 quilotones. La bomba tàctica russa pionera en la seva fabricació en sèrie, la RDS4, Tatiana, en té 28.

Però aquests conceptes ja no són gaire útils: la bomba Little Boy, de quatre tones de pes, va esclatar sobre una ciutat de cases de fusta i part dels seus habitants van sobreviure decennis a la seva radiació d'urani. No seria el mateix avui amb una bomba de la grandària d'un projectil d'artilleria o d'un míssil, d'entre 1 i 100 quilotones, en una ciutat de formigó, amb pujols interceptant l'ona expansiva, i esclatant arran de terra, amb menor àrea de radiació.

L’ANT, per la seva potència escassa, permet a la força atacant més precisió, i avançar després per la zona colpejada, netejant, això sí, sovint la pols dels seus vehicles. Nega menys el terreny a l'atacant una bomba de neutrons: és de limitada potència explosiva, altíssima radioactivitat però curta durada de l'emissió. Devasta les formes de vida, però sense destruir massa edificis.

Els consultats coincideixen que, en la batalla -i més si els ucraïnesos es dispersen-, Putin necessitaria disparar moltes ANT, centenars si són de fins a sis kilotones, per a danyar severament al seu rival. Mentrestant, «perdria el suport de la Xina i qualsevol sortida negociada. No li veig utilitat, la veritat», explica l'artiller.

No es té notícia d'on guarda Rússia les seves ANT. Sí que se sap que en té 900 en submarins i vaixells, 500 en bases aèries i 400 aptes per a artilleria. L'OTAN compta amb 150 de les americanes en bases europees: Incirlik (Turquia), Aviano (Itàlia), Kleine Brogel (Bèlgica), Volkel (Holanda) i Büchel (Alemanya).

Occident es pren seriosament les ANT, tot i que, com va dir la ministra Robles el passat 12 d'octubre, no es disposa de dades d'intel·ligència militar «com per a pensar que seran llançades»

El gener passat, espies occidentals van advertir que Rússia acumulava bosses de plasma sanguini, senyal que l'atac a Ucraïna anava a produir-se en no més de 34 dies, la caducitat de la sang donada. Ara no han transcendit dades d'intel·ligència sobre un altre arcà que al·ludiria a l’ANT: quants dels nous reclutes russos estan sent entrenats a netejar -amb aigua i raspalls- la pols radioactiva que pogués acumular-se sobre els seus carros de combat.