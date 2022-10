Els casos de càncer de pulmó en dones es tripliquen en 20 anys

La mortalitat provocada pel càncer ha experimentat un fort descens gràcies a la prevenció, el diagnòstic precoç i els avenços terapèutics. Tot i això, en el càncer de pulmó, que és el responsable del major nombre de morts per tumors al món, el descens no és uniforme, atès que s’ha produït una disminució a escala mundial -que a Espanya de moment és només una estabilització - en la xifra de decessos d’homes i un fort increment de la mort de dones, que els experts atribueixen a la incorporació més tardana de la dona al tabaquisme. La taxa d’incidència de tumors als pulmons gairebé s’ha triplicat en dones des del 2001, segons recull l'informe «Les xifres de càncer a Espanya 2022»

«Abans la presència de dones amb diagnòstic de càncer de pulmó de dones era anecdòtica i avui és una realitat cada cop més freqüent. És el drama que estem vivint i tenim la responsabilitat global de transmetre aquest missatge», reflexiona la doctora Rosario García Campelo, cap d’Oncologia de l’Hospital de la Corunya, que va llançar aquest advertiment en un seminari organitzat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i la farmacèutica MSD.

Les dades indiquen que les morts per càncer de pulmó en el sexe femení creixen a un ritme del 4% o 5% anual a Espanya (han passat del 2.262 al 5.072 del 2003 al 2019) i es calcula que «podria ser la primera causa de mort per càncer el 2025». Actualment, el càncer de mama és el tumor responsable de la mortalitat més gran en el sexe femení, per això molts esforços s’han dirigit a augmentar la conscienciació i la detecció precoç. Però en alguns països europeus, sobretot als nòrdics, el càncer de pulmó ja ha superat el de mama i es preveu també que a Espanya arribi a ser la primera causa de mort per càncer en les dones els propers anys.

La tragèdia és que el 85% de les morts per càncer es deuen al consum de tabac, per això és un dels càncers més evitables. L’hàbit continua sent superior en homes que en dones, per això hi ha més casos de morts en homes, però s’està detectant també en les dones nascudes entre el 1950 i el 1960, mentre que entre els homes «l’epidèmia va ser anterior i porta anys de descens», diu l’informe.

I és que a l’inici del tabaquisme hi havia un 60% de homes fumadors davant del 5% de fumadores, però actualment a Espanya les enquestes donen dades preocupants d’estabilització al voltant del 20% del nombre de dones que fumen mentre que en els homes consum de fum presenta una tendència descendent (del 30% el 2009 al 26% el 2017). A més, la situació no té aspecte de corregir-se atès que són més les noies que els nois joves que s’inicien en el mal hàbit. Un 26% davant el 21% en l’índex de consum de cigarrets en els darrers 30 dies, segons l’enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris Estudes 2021.

Més risc

En conseqüència, també s’espera un augment de la incidència en la població femenina d’altres tumors relacionats amb el tabac com els de la cavitat oral, faringe o bufeta urinària.

A més, els estudis suggereixen «que les dones tenen més risc de patir càncer de pulmó a menor exposició tabàquica, cosa que podria ser una de les raons que justifiquin que el diagnòstic en el sexe femení es produeixi en edats més primerenques, però també en etapes més avançades de la malaltia», segons adverteix l’oncòloga García Campelo.

La lluita contra el càncer ha experimentat grans avenços terapèutics en els darrers anys, innovacions que també han arribat a l'àmbit del càncer de pulmó. Així, se segueixen usant tractaments clàssics com la quimioteràpia, la radioteràpia o la cirurgia (amb tècniques menys invasives, que permeten una recuperació més ràpida) però també la medicina de precisió, que permet que el pacient rebi un tractament «dirigit, específic, altament eficaç i menys tòxic» que la quimioteràpia en funció de les alteracions genètiques del tumor. Així mateix, està donant bons resultats la immunoteràpia, que consisteix a estimular el sistema immunitari per combatre les cèl·lules cancerígenes, bé com a teràpia aïllada, bé combinada amb altres.

El problema és que les dones pateixen més efectes secundaris o toxicitat en els tractaments utilitzats i diferents estudis suggereixen que particularment la immunoteràpia és menys eficaç a la població.

Per millorar en el diagnòstic precoç, els experts fa anys que reclamen que s'implantin programes de cribratge que no s'ofereixen de forma organitzada i homogènia a tot Espanya, encara que hi ha diversos programes pilot en marxa. El problema, avisa l'oncòloga García Campelo, és que les dones, en estar històricament associades a un menor consum de tabac, tenen menys probabilitats de ser incloses en la població de risc a què es dirigeixen els programes de screening.